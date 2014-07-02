เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น ใช้แรงดันเท่าเดิมแต่สร้างความสะอาดได้มากกว่า อุปกรณ์ทำความสะอาดของคาร์เชอร์จะทำให้คุณประทับใจด้วยความสะดวกสบายในการใช้งานและเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด
รุ่นทรงตั้ง
อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทรงพลังและทนทาน โดดเด่นเหนือใครด้วยความคล่องตัวและขนย้ายได้อย่างสะดวก ทำให้อุปกรณ์รุ่นทรงตั้งเป็นอีกทางเลือกที่ประหยัดคุ้มค่า สำหรับโรงซ่อมต่างๆ โรงจอดรถขนาดเล็ก และบริษัทรับทำความสะอาด
ขนาดเล็ก
ทำความสะอาดยานพาหนะ ล้างเครื่องยนต์ หรือขจัดคราบสกปรกจากบันไดภายนอก ด้วยแรงดันน้ำร้อนสูงถึง 180 บาร์ และอัตราการไหล 900 ลิตรต่อชั่วโมง นี่คือมาตรฐานใหม่ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำร้อนขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
สำหรับงานทำความสะอาดภายในศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อาคารร้านค้า ภาคเกษตรกรรม และงานเทศบาล: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นขนาดกลาง รวมเอานวัตกรรมเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในการใช้งานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จึงรับมือกับงานหนักได้อย่างสบาย
ขนาดใหญ่
สำหรับงานทำความสะอาดในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตร การก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมการขนส่ง: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ได้ขนาดใหญ่รุ่นนี้ ให้ประสิทธิภาพระดับแนวหน้า ใช้งานแทนที่รุ่นติดตั้งได้อย่างสบาย
รุ่นพิเศษ
สำหรับใช้งานในพื้นที่ควรหลีกเลี่ยงหรือปลอดการปล่อยไอเสีย: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็นรุ่นพิเศษที่ใช้ไฟฟ้าในการสร้างความร้อนนี้ เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณที่ต้องการสุขอนามัย โรงพยาบาล ครัวโรงอาหาร หรือห้องอาบน้ำสาธารณะ
เครื่องยนต์สันดาป
สำหรับในบริเวณที่ไม่มีแหล่งพลังงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมเครื่องยนต์สันดาปภายใน สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกและไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานใดๆ จากภายนอก และยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้น้ำมันไบโอดีเซลด้วย
ข้อดีของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรมแบบน้ำร้อน-เย็น
อุณหภูมิน้ำที่สูงซึ่งมาจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรม แบบน้ำร้อน-เย็นจะช่วยลดแรงดันน้ำในการทำความสะอาด ลดเวลาที่ใช้ และลดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดที่ต้องใช้ให้น้อยลง ข้อดีของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงงานหนักแบบน้ำร้อน-เย็นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็น ได้แก่
- ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดที่ดีกว่า
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดน้อยกว่า
- ใช้เวลาในการเป่าแห้งน้อยกว่า
- มีสุขอนามัยที่ดีกว่า
- ใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่า
การใช้น้ำร้อนจะช่วยประหยัดเวลาได้มากถึง 35% พร้อมทั้งได้ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดที่ดีขึ้นกว่าเดิม