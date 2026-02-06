เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/20-4 M Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 10/20-4 M Classic ขนาดกลาง แบบไฟฟ้า 3 เฟส ประสิทธิภาพสูง :เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 10/20-4 M Classic ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 4 ขั้ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ถังน้ำยาทำความสะอาด 2 ถัง และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุด: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 10/20-4 M Classic ขนาดกลาง ให้แรงดันและอัตราการไหลของน้ำสูงสุด และสม่ำเสมอ มาพร้อมกับโหมด eco!efficiency ที่เป็นนวัตกรรมใหม่รวมถึงชุดจ่ายน้ำยาทำความสะอาดที่แม่นยำและการเผาใหม่ที่เหมาะสมช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและยังลดค่าใช้จ่าย และด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ลูกสูบเซรามิก โบลเวอร์เทอร์โบ และประสิทธิภาพปั๊มคุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในการทำความสะอาด ด้วยฟังชั่นการใช้งานซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผงหน้าปัดที่ใช้งานง่าย จอแสดงผล LED เคลื่อนย้ายง่าย ตลอดจนการบำรุงรักษา ช่วยให้สะดวกในการจัดการ ขนส่ง และการดูแลซ่อมบำรุงสำหรับผู้ใช้

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/20-4 M Classic: ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ในโหมด eco!efficiency อุปกรณ์จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (60°C) แม้ในขณะที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด รอบการทำงานของหัวเผาไหม้จะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเต็มกำลัง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/20-4 M Classic: ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เทคโนโลยีการเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการทดสอบแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้วพร้อมปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 3 สูบ มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานระดับสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/20-4 M Classic: ความปลอดภัยในการใช้งาน
ความปลอดภัยในการใช้งาน
ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่แบบติดตั้งในตัวช่วยปกป้องจาสิ่งสกปรกขนาดเล็กได้อย่างมั่นใจสำหรับปั๊มแรงดันสูง อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสำหรับไอเสียแบบติดตั้งในตัวจะตัดการทำงานของมอเตอร์เมื่ออุณหภูมิอากาศที่ปล่อยออกไปสูงเกิน 300°C ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
การจัดเก็บ
  • ที่จัดเก็บอุปกรณ์อย่างมิดชิดและเพียงพอสำหรับ Protective gear, อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และน้ำยาทำความสะอาด
  • ตะขอเกี่ยวสายไฟและสายฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อการจัดเก็บ
แนวคิดเรื่องความคล่องตัว
  • ใช้หลักการนักวิ่งจ๊อกกิ้ง (Jogger) พร้อมล้อยางขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
  • ตัวช่วยปรับตำแหน่งเอียงแบบในตัวเพื่อการรับมือกับสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องใช้แรง
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
  • ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
  • ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 400
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500 - 1000
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 30 - 200 / 3 - 20
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C) นาที 80 - สูงสุด 155
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 7.8
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง) 6.4
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง) 5.1
สายไฟ (ม.) 5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 25
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 167.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 179.3
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: อายุการใช้งานยาวนาน
  • ก้านฉีด: 1050 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: ถังขนาด 20+10 ลิตร
  • ป้องกันสายฉีดบิดงอ
  • ถังน้ำยาทำความสะอาด สารป้องกันการจับตัว และน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเติมได้จากทางด้านนอก
  • แผงควบคุมพร้อมไฟแสดงสถานะ
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • ปลั๊กสลับขั้ว (3 เฟส)
  • การควบคุมการซ่อมบำรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
  • ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
  • ระบบป้องกันการทำงานกรณีไม่มีน้ำ
รูปแบบการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยานพาหนะ
  • การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
  • การทำความสะอาดศูนย์บริการ
  • การทำความสะอาดสถานีบริการ
  • การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
  • การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
  • การทำความสะอาดระบบการผลิต
  • การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
  • การทำความสะอาดศูนย์กีฬา
