เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 10/20-4 M Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 10/20-4 M Classic ขนาดกลาง แบบไฟฟ้า 3 เฟส ประสิทธิภาพสูง :เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 10/20-4 M Classic ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 4 ขั้ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ถังน้ำยาทำความสะอาด 2 ถัง และอื่นๆ อีกมากมาย
ทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุด: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 10/20-4 M Classic ขนาดกลาง ให้แรงดันและอัตราการไหลของน้ำสูงสุด และสม่ำเสมอ มาพร้อมกับโหมด eco!efficiency ที่เป็นนวัตกรรมใหม่รวมถึงชุดจ่ายน้ำยาทำความสะอาดที่แม่นยำและการเผาใหม่ที่เหมาะสมช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและยังลดค่าใช้จ่าย และด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ลูกสูบเซรามิก โบลเวอร์เทอร์โบ และประสิทธิภาพปั๊มคุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในการทำความสะอาด ด้วยฟังชั่นการใช้งานซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เช่น แผงหน้าปัดที่ใช้งานง่าย จอแสดงผล LED เคลื่อนย้ายง่าย ตลอดจนการบำรุงรักษา ช่วยให้สะดวกในการจัดการ ขนส่ง และการดูแลซ่อมบำรุงสำหรับผู้ใช้
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพในโหมด eco!efficiency อุปกรณ์จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (60°C) แม้ในขณะที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด รอบการทำงานของหัวเผาไหม้จะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเต็มกำลัง
ประสิทธิภาพสูงสุดเทคโนโลยีการเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการทดสอบแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ขั้วพร้อมปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 3 สูบ มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานระดับสูง
ความปลอดภัยในการใช้งานตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่แบบติดตั้งในตัวช่วยปกป้องจาสิ่งสกปรกขนาดเล็กได้อย่างมั่นใจสำหรับปั๊มแรงดันสูง อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสำหรับไอเสียแบบติดตั้งในตัวจะตัดการทำงานของมอเตอร์เมื่ออุณหภูมิอากาศที่ปล่อยออกไปสูงเกิน 300°C ระบบช่วยลดแรงกระแทกน้ำ (SDS) ช่วยปรับค่าการสั่นสะเทือนและค่าแรงดันสูงสุดให้สมดุลในระบบแรงดันสูง
การจัดเก็บ
- ที่จัดเก็บอุปกรณ์อย่างมิดชิดและเพียงพอสำหรับ Protective gear, อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และน้ำยาทำความสะอาด
- ตะขอเกี่ยวสายไฟและสายฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อการจัดเก็บ
แนวคิดเรื่องความคล่องตัว
- ใช้หลักการนักวิ่งจ๊อกกิ้ง (Jogger) พร้อมล้อยางขนาดใหญ่และลูกกลิ้งบังคับเลี้ยว
- ตัวช่วยปรับตำแหน่งเอียงแบบในตัวเพื่อการรับมือกับสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องใช้แรง
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|3
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|400
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500 - 1000
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|30 - 200 / 3 - 20
|อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
|นาที 80 - สูงสุด 155
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|7.8
|ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
|6.4
|การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง)
|5.1
|สายไฟ (ม.)
|5
|ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
|25
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|167.3
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|179.3
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: อายุการใช้งานยาวนาน
- ก้านฉีด: 1050 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: ถังขนาด 20+10 ลิตร
- ป้องกันสายฉีดบิดงอ
- ถังน้ำยาทำความสะอาด สารป้องกันการจับตัว และน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเติมได้จากทางด้านนอก
- แผงควบคุมพร้อมไฟแสดงสถานะ
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ปลั๊กสลับขั้ว (3 เฟส)
- การควบคุมการซ่อมบำรุงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
- ระบบป้องกันการทำงานกรณีไม่มีน้ำ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดยานพาหนะ
- การทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องจักร
- การทำความสะอาดศูนย์บริการ
- การทำความสะอาดสถานีบริการ
- การทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของอาคาร
- การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- การทำความสะอาดระบบการผลิต
- การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต
- การทำความสะอาดศูนย์กีฬา