เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ
ระบบทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงพิเศษ เมื่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นมาตรฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณ ก็ได้เวลาแล้วสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษจากคาร์เชอร์ แรงฉีดน้ำร้อนหรือน้ำเย็นที่สูงถึง 600 - 2,500 บาร์ สามารถขจัดสิ่งสกปรกและคราบติดแน่นเป็นพิเศษต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาด
เครื่องฉีดน้ำเย็นแรงดันสูง แบบโครงเหล็ก
โครงโลหะที่แข็งแรงช่วยปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องทำความสะอาดทั้งหมด ทั้งยังช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายด้วยเครนได้อย่างปลอดภัย โครงสร้างแบบรถลากเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมด้วยรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบโครงโลหะนี้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับมืออาชีพ ไม่ว่าจะในแบบพลังงานน้ำมันหรือแบบพลังงานไฟฟ้า
ระบบน้ำแรงดันสูงพิเศษ WOMA
น้ำคือเครื่องมือ WOMA Kärcher Group คือผู้ผลิตชั้นนำของปั๊มลูกสูบแรงดันสูง ระบบแรงดันสูงพิเศษ (UHP) และเครื่องมือที่ใช้กับน้ำ ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้น WOMA ได้พัฒนาระบบที่สามารถสร้างแรงดันน้ำได้เกินกว่า 58,000 psi (4,000 bar) ซึ่งเป็นแรงดันน้ำที่สูงกว่าน้ำในจุดลึกที่สุดของมหาสมุทรถึง 4 เท่า
ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด การขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ หรือการตัดวัตถุต่างๆ ด้วยโซลูชันและนวัตกรรมของ WOMA จะผสมผสานความแม่นยำเข้ากับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและการสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆที่ต่ำลง