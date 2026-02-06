ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 4 *INT
การทำความสะอาดที่แม่นยำ : เครื่องทำความสะอาดพื้น รุ่น FC 4-4 ขจัดสิ่งสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียกในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยโหมดการทำความสะอาดสองโหมด รวมถึงแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้และเครื่องชาร์จแบบ Duo fast charger.
ด้วยเครื่องทำความสะอาดพื้น รุ่น FC 4-4 คุณจะไม่ต้องดูดฝุ่นก่อนถูอีกต่อไป และสามารถขจัดสิ่งสกปรกทั้งแห้งและเปียกในชีวิตประจำวันได้ในขั้นตอนเดียว ด้วยระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานสูงสุด 30 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง ทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นที่สูงสุด 90 ตารางเมตรได้อย่างง่ายดาย เครื่องชาร์จแบบ Duo fast charger ที่ให้มาช่วยให้สามารถชาร์จได้ในเวลาเพียง 70 นาที ไฟสัญญาณแสดงสถานะ เมื่อจำเป็นต้องเติมถังน้ำจืดและถังเก็บน้ำเสียเต็ม หลังจากเปิดใช้งานตัวเครื่องแล้ว ระบบจะทำให้แปรงลูกกลิ้งเปียกน้ำโดยอัตโนมัติ โดยมีการปล่อยน้ำจากถังน้ำสะอาดมาที่แปรงลูกกลิ้งโดยตรง ช่วยให้ทำความสะอาดพื้นแข็งได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปริมาตรน้ำให้ครอบคลุมพื้นได้โดยใช้โหมดการทำความสะอาดทั้งสองโหมดที่มี FC 4-4 ทำความสะอาดแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยากและกำจัดเส้นผมออกจากแปรงลูกกลิ้งได้ง่าย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกปรกโดยตรงด้วยถังเก็บน้ำสกปรกแบบบูรณาการและถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถถอดออกและทำความสะอาดได้หลังจากใช้งาน FC 4-4 ตั้งได้ด้วยตัวเองและสามารถจัดเก็บได้ในลักษณะประหยัดพื้นที่ด้วยที่จับแบบถอดได้ เครื่องนี้เหมาะสำหรับพื้นแข็งทั้งหมดทุกประเภท พร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ ตัวแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcher ที่ให้มาสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcherทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทุกชนิดทั้งแห้งและเปียกได้ในขั้นตอนเดียวประหยัดเวลา 50 เปอร์เซ็นต์: เทคโนโลยีการเก็บฝุ่นหยาบช่วยให้ถูทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องดูดฝุ่นก่อนล่วงหน้าให้ยุ่งยาก กำจัดเส้นผมออกจากแปรงลูกกลิ้งได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ตัวกรองเส้นผมในตัว ทำความสะอาดได้ถึงขอบกำแพง
ไม้ถูพื้นไฟฟ้าจะสะอาดกว่าและสะดวกกว่ามากไม้ถูพื้นธรรมดาถึง 20 เปอร์เซ็นต์ระบบ 2 ถัง: การทำให้ลูกกลิ้งเปียกอย่างตลอดเวลาจากถังน้ำสะอาดในขณะที่สิ่งสกปรกถูกรวบรวมในถังน้ำเสีย ง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ ไม่ต้องบิดผ้าทำความสะอาดพื้นด้วยมือ ไม่มีการขัดถู ลูกกลิ้งสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ที่อุณหภูมิ 60 °C
สองโหมดการทำความสะอาดที่แตกต่างกันการหมุนของแปรงลูกกลิ้งและปริมาณน้ำสามารถปรับได้ตามประเภทของสิ่งสกปรกและพื้น สำหรับพื้นแข็งทั้งหมด เช่น ปาร์เก้ ลามิเนต หินและกระเบื้องเซรามิก พีวีซี และไวนิล ความชื้นตกค้างต่ำหมายความว่าพื้นสามารถเดินได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณ 2 นาที
แบตเตอรี่ Kärcher 4 โวลต์
- ใช้งานได้ยาวนานและทรงพลังด้วย แบตเตอรี่ Li-Ion
- แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ 4 โวลต์ ของ Kärcher อื่นๆ ทั้งหมดได้
ตัวเครื่องสามารถตั้งได้ด้วยตัวเองและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- มีประโยชน์สำหรับการหยุดพักการใช้งาน: ตัวเครื่องสามารถตั้งได้ด้วยตัวเอง
- ทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์และรอบๆ วัตถุต่างๆได้อย่างง่ายดาย
การตรวจสอบระดับน้ำในถังอัจฉริยะ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยภาพเมื่อถังน้ำสะอาดว่างและถังน้ำเสียเต็ม
- สมดุล: ถังเก็บน้ำเสียจะเต็มเมื่อถังน้ำสะอาดหมด
ทำความสะอาดตัวเครื่องได้ง่าย
- ฟังก์ชั่นทำความสะอาดอุปกรณ์และแปรงลูกกลิ้ง
- ทำความสะอาดแผ่นกรองเส้นผมอย่างง่ายดายด้วยแปรงทำความสะอาดที่ให้มา
- ถังน้ำเสียสามารถเททิ้งได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ที่จับที่ถอดออกได้และแท่นตั้งพร้อมที่เก็บลูกกลิ้ง
- ประหยัดพื้นที่จัดเก็บด้วยความสูงของช่องเก็บของที่ปรับได้ ซึ่งสามารถลดลงได้ประมาณ 30 ซม.
- สามารถจัดเก็บลูกกลิ้งได้โดยตรงที่จุดแท่นวาง
เงียบเป็นพิเศษ
- ระดับเสียงที่น่าพอใจเพียง 57 dB
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|4 V ระบบแบตเตอรี่
|ความจุถังน้ำดี (มล.)
|400
|ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
|200
|หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
|300
|ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
|ประมาณ 2
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|57
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|nom. 7.2 - 7.4 - สูงสุด 8.4
|ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
|2.5
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|2
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|ประมาณ 90 (2,5 แอมป์)
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|ประมาณ 30 (2,5 แอมป์)
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
|50 / 70
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|2 x 2.5
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|3.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.671
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|225 x 310 x 1200
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher มีประสิทธิภาพ การทำความสะอาดดีขึ้นถึง 20% จากการทดสอบ "การม็อป" เมื่อเทียบกับไม้ม็อปพื้นทั่วไปที่มีผ้าม็อปทำความสะอาด หมายถึงผลการทดสอบโดยเฉลี่ยสำหรับประสิทธิภาพการทำความสะอาด การดูดฝุ่น และการทำความสะอาดขอบมุมต่างๆ
Scope of supply
- รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- แบตเตอรี่: แบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่ 2.5 แอมแปร์ชั่วโมง (1 ชิ้น)
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานเร็ว 4 โวลท์ (1 ชิ้น)
- ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 2 ชิ้นส่วน
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
- แปรงทำความสะอาด
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- สามารถปรับการหมุนแปรงลูกกลิ้งและปริมาณน้ำได้
- แท่นวางเครื่องและทำความสะอาดเครื่องพร้อมด้วยที่เก็บแปรงลูกกลิ้ง
- โหมดทำความสะอาดตัวเอง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- สิ่งสกปรก
- สิ่งสกปรกหยาบ
- สิ่งสกปรกละเอียด
- ฝุ่นแห้ง
- All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก