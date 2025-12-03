ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 7 Cordless

ไม้ถูพื้นไฟฟ้า รุ่น FC 7 Cordless พื้นสะอาดสดใหม่โดยไม่ต้องดูดฝุ่นก่อน สามารถกำจัดคราบสกปรกทั้งแห้งและเปียกได้ทุกประเภทในขั้นตอนเดียว

ไม้ถูพื้นไฟฟ้า รุ่น FC 7 Cordless ไม่ต้องดูดฝุ่นก่อนถูอีกต่อไป! ด้วยเทคโนโลยีลูกกลิ้ง 4 ตัวที่หมุนสวนทางกัน สามารถกำจัดคราบสกปรกทั้งแห้งและเปียกจากพื้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย – และด้วยฟังก์ชันบูสต์ที่สามารถปรับได้สามารถใช้ทำความสะอาดคราบที่ฝังลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเก็บเส้นผมขึ้นจากพื้นและกำจัดเส้นผมออกจากแปรงลูกกลิ้งได้ได้ด้วยฟิลเตอร์กรองเส้นผม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 50%** เมื่อเทียบกับวิธีการทำความสะอาดทั่วไป และให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีกว่าการถูพื้นแบบปกติถึง 20% ด้วยแบตเตอรี่ที่ทรงพลังสามารถใช้งานที่ยาวนานถึง 45 นาทีทำความสะอาดพื้นได้สูงสุดถึง 175 ตารางเมตร มีระบบทำให้ลูกกลิ้งเปียกอัตโนมัติ ควบคุมปริมาณน้ำและปรับความเร็วในการหมุนของลูกกลิ้งได้ 2 ระดับ ให้เหมาะสมกับประเภทของพื้นและคราบสกปรก และไม่จำเป็นต้องลากถังไปมาด้วยซ้ำ เนื่องตัวเครื่องมีถังน้ำจืดและน้ำเสียแยกกัน ทำให้การทำความสะอาดพื้นเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ไม้ถูพื้นไฟฟ้าจะสะอาดกว่าและสะดวกกว่ามากไม้ถูพื้นธรรมดาถึง 20 เปอร์เซ็นต์
  • ง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ ไม่ต้องบิดผ้าทำความสะอาดพื้นด้วยมือ ไม่มีการขัดถู
เงียบเป็นพิเศษ
  • ระดับเสียงที่น่าพึงพอใจเพียง 59 dB
โหมดการทำความสะอาดสองโหมดพร้อมฟังก์ชันเพิ่มพลังการทำความสะอาด
  • การหมุนลูกกลิ้งและปริมาณน้ำสามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งสกปรกและพื้น ฟังก์ชันเพิ่มพลังการทำความสะอาด สำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น
  • เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท รวมถึงปาร์เก้ ลามิเนต หินและกระเบื้องเซรามิก PVC และไวนิล
  • ความชื้นตกค้างต่ำหมายความว่าสามารถเดินบนพื้นได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณ 2 นาที
ระยะเวลาการทำงานประมาณ 45 นาทีด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลัง
  • ความคล่องตัวสูงสุดเมื่อทำความสะอาด เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กไฟ – ไม่ต้องเปลี่ยนปลั๊กบ่อยครั้ง
  • น้าจอ LED แบบสามระดับทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่าย
การตรวจสอบระดับน้ำในถังอัจฉริยะ
  • สัญญาณไฟและเสียงสำหรับบอกระดับน้ำที่อยู่ในถังน้ำสะอาดและถังน้ำสกปรก
  • ระบบป้องกันน้ำล้น: ปิดเครื่องอัตโนมัติหากถังน้ำสกปรกเต็ม
แท่นวางเครื่องและทำความสะอาด
  • ตำแหน่งเครื่องที่สูงขึ้นวางบนแท่นวาง เพื่อความสะดวกในการถอดและทำความสะอาดลูกกลิ้ง
  • การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างสะดวกบนแท่นวาง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม) ประมาณ 175
ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.) 400
ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.) 200
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 100 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.) 300
ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที) ประมาณ 2
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 59
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์) 25
ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง) 2.85
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที) ประมาณ 45
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) 4
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
สี สีขาว
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 310 x 230 x 1210

ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher มีประสิทธิภาพ การทำความสะอาดดีขึ้นถึง 20% จากการทดสอบ "การม็อป" เมื่อเทียบกับไม้ม็อปพื้นทั่วไปที่มีผ้าม็อปทำความสะอาด หมายถึงผลการทดสอบโดยเฉลี่ยสำหรับประสิทธิภาพการทำความสะอาด การดูดฝุ่น และการทำความสะอาดขอบมุมต่างๆ /
** ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher สามารถลดเวลาในการทำความสะอาดลงได้ครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสิ่งสกปรกทั่วไปบนพื้นแข็งในครัวเรือนสามารถขจัดออกจากได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนทำความสะอาดพื้น

Scope of supply

  • ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 4 ชิ้นส่วน
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
  • แท่นวางสำหรับวางเครื่อง
  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
  • แปรงทำความสะอาด

อุปกรณ์

  • สามารถปรับการหมุนแปรงลูกกลิ้งและปริมาณน้ำได้
  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
  • โหมดทำความสะอาดตัวเอง
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 7 Cordless
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 7 Cordless
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 7 Cordless
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 7 Cordless
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 7 Cordless
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 7 Cordless
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • สิ่งสกปรก
  • สิ่งสกปรกหยาบ
  • สิ่งสกปรกละเอียด
  • ฝุ่นแห้ง
  • All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก
อุปกรณ์เสริม