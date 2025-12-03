ไม้ถูพื้นไฟฟ้า FC 7 Cordless
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า รุ่น FC 7 Cordless พื้นสะอาดสดใหม่โดยไม่ต้องดูดฝุ่นก่อน สามารถกำจัดคราบสกปรกทั้งแห้งและเปียกได้ทุกประเภทในขั้นตอนเดียว
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า รุ่น FC 7 Cordless ไม่ต้องดูดฝุ่นก่อนถูอีกต่อไป! ด้วยเทคโนโลยีลูกกลิ้ง 4 ตัวที่หมุนสวนทางกัน สามารถกำจัดคราบสกปรกทั้งแห้งและเปียกจากพื้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย – และด้วยฟังก์ชันบูสต์ที่สามารถปรับได้สามารถใช้ทำความสะอาดคราบที่ฝังลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเก็บเส้นผมขึ้นจากพื้นและกำจัดเส้นผมออกจากแปรงลูกกลิ้งได้ได้ด้วยฟิลเตอร์กรองเส้นผม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 50%** เมื่อเทียบกับวิธีการทำความสะอาดทั่วไป และให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีกว่าการถูพื้นแบบปกติถึง 20% ด้วยแบตเตอรี่ที่ทรงพลังสามารถใช้งานที่ยาวนานถึง 45 นาทีทำความสะอาดพื้นได้สูงสุดถึง 175 ตารางเมตร มีระบบทำให้ลูกกลิ้งเปียกอัตโนมัติ ควบคุมปริมาณน้ำและปรับความเร็วในการหมุนของลูกกลิ้งได้ 2 ระดับ ให้เหมาะสมกับประเภทของพื้นและคราบสกปรก และไม่จำเป็นต้องลากถังไปมาด้วยซ้ำ เนื่องตัวเครื่องมีถังน้ำจืดและน้ำเสียแยกกัน ทำให้การทำความสะอาดพื้นเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ไม้ถูพื้นไฟฟ้าจะสะอาดกว่าและสะดวกกว่ามากไม้ถูพื้นธรรมดาถึง 20 เปอร์เซ็นต์
- ง่ายดาย: ไม่ต้องลากถังน้ำไปรอบๆ ไม่ต้องบิดผ้าทำความสะอาดพื้นด้วยมือ ไม่มีการขัดถู
เงียบเป็นพิเศษ
- ระดับเสียงที่น่าพึงพอใจเพียง 59 dB
โหมดการทำความสะอาดสองโหมดพร้อมฟังก์ชันเพิ่มพลังการทำความสะอาด
- การหมุนลูกกลิ้งและปริมาณน้ำสามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งสกปรกและพื้น ฟังก์ชันเพิ่มพลังการทำความสะอาด สำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น
- เหมาะสำหรับพื้นแข็งทุกประเภท รวมถึงปาร์เก้ ลามิเนต หินและกระเบื้องเซรามิก PVC และไวนิล
- ความชื้นตกค้างต่ำหมายความว่าสามารถเดินบนพื้นได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณ 2 นาที
ระยะเวลาการทำงานประมาณ 45 นาทีด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลัง
- ความคล่องตัวสูงสุดเมื่อทำความสะอาด เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กไฟ – ไม่ต้องเปลี่ยนปลั๊กบ่อยครั้ง
- น้าจอ LED แบบสามระดับทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่าย
การตรวจสอบระดับน้ำในถังอัจฉริยะ
- สัญญาณไฟและเสียงสำหรับบอกระดับน้ำที่อยู่ในถังน้ำสะอาดและถังน้ำสกปรก
- ระบบป้องกันน้ำล้น: ปิดเครื่องอัตโนมัติหากถังน้ำสกปรกเต็ม
แท่นวางเครื่องและทำความสะอาด
- ตำแหน่งเครื่องที่สูงขึ้นวางบนแท่นวาง เพื่อความสะดวกในการถอดและทำความสะอาดลูกกลิ้ง
- การจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างสะดวกบนแท่นวาง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|พื้นที่การทำงานต่อการชาร์ดแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง (ตร.ม)
|ประมาณ 175
|ปริมาณความจุถังน้ำสะอาด (มล.)
|400
|ปริมาณความจุถังน้ำเสีย (มล.)
|200
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|100 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|หน้ากว้างการทำงานของแปรงลูกกลิ้งทำความสะอาด (มม.)
|300
|ระยะเวลาที่พื้นแห้ง (นาที)
|ประมาณ 2
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|59
|แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
|25
|ความจุของแบตเตอรี่ (แอมแปร์ชั่วโมง)
|2.85
|ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
|ประมาณ 45
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
|4
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.3
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|310 x 230 x 1210
ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher มีประสิทธิภาพ การทำความสะอาดดีขึ้นถึง 20% จากการทดสอบ "การม็อป" เมื่อเทียบกับไม้ม็อปพื้นทั่วไปที่มีผ้าม็อปทำความสะอาด หมายถึงผลการทดสอบโดยเฉลี่ยสำหรับประสิทธิภาพการทำความสะอาด การดูดฝุ่น และการทำความสะอาดขอบมุมต่างๆ /
** ไม้ถูพื้นไฟฟ้า Kärcher สามารถลดเวลาในการทำความสะอาดลงได้ครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสิ่งสกปรกทั่วไปบนพื้นแข็งในครัวเรือนสามารถขจัดออกจากได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูดฝุ่นก่อนทำความสะอาดพื้น
Scope of supply
- ลูกกลิ้งอเนกประสงค์ (ใช้ได้กับหลายพื้นผิว): 4 ชิ้นส่วน
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาเคมีทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 536 (30 มิลลิลิตร), 30 มล.
- แท่นวางสำหรับวางเครื่อง
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- แปรงทำความสะอาด
อุปกรณ์
- สามารถปรับการหมุนแปรงลูกกลิ้งและปริมาณน้ำได้
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- โหมดทำความสะอาดตัวเอง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- สิ่งสกปรก
- สิ่งสกปรกหยาบ
- สิ่งสกปรกละเอียด
- ฝุ่นแห้ง
- All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก