เครื่องดูดฝุ่น ไร้สาย แบตเตอรี่
เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่พร้อมใช้งานได้ทันที และทำให้ประทับใจด้วยความอิสระในการเคลื่อนไหวที่สูงสุด มีประสิทธิภาพสูงและเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่สามารถถึงได้ถึง 60 นาที
VCS 5 CORDLESS
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย VCS 5 CORDLESS
- มีน้ำหนักเพียงบนมือแค่ 1.39 กก; ควบคุมตัวเครื่องได้ง่าย เบามือมาก ใช้งานได้ยาวนาน ไม่เกิดความเมื่อยล้า
- การกรองแบบมัลติไซโคลน ประสิทธิภาพไม่ลดลงหลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน
- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา ไม่ต้องเปลี่ยนแปรงถ่าน อายุการใช้งานยาวนาน เสียงเงียบกว่ามอเตอ์แบบแปรงถ่าน
นวัตกรรมระบบลูกกลิ้งคู่เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีสำหรับทั้งพื้นแข็งและพรม
สะดวกไม่ต้องเปลี่ยนหัวดูดระหว่างพื้นทั่วไปและพื้นพรมประหยัดเวลาในการทำงาน
นอนราบได้ 180° เพื่อทำความสะอาดด้านล่าง สามารถใช้เครื่องในแนวนอนได้ไรข้อจำกัด
สามารถดูดฝุ่นใต้โต๊ะ เก้าอี้ เตียง เฟอร์นิเจอร์ ต่างได้ง่าย
ไฟ LED สามารถมองเห็นในที่มือได้ดี และยังบอกสถานะของแบตเตอรี่
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บและสะดวกในการจัดเก็บทั้งตัวเครื่องและอุปกรณ์ หยิบใช้ง่ายและป้องกันการสูญหาย
ด้วยหัวแปรงดูดที่หลากหลายสะดวกต่อการกำจัดทั้งฝุ่น เส้นผม หรือขนสัตว์ออกจากเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้อย่างง่ายดาย หรือแม้แต่ในซอกเล็กและแคบตามโซฟา
VC 4i CORDLESS PLUS
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย รุ่น VC 4i Cordless Plus มีน้ำหนักเบาพิเศษ เพียงกดปุ่มเดียวก็ใช้งานได้อย่างง่ายดาย มอเตอร์ความเร็วสูง 100,000 รอบต่อนาทีพลังดูด 15,000 Pa และลูกกลิ้งตั้งพื้นแบบใช้มอเตอร์จะดูดสิ่งสกปรกทุกชนิดได้รวดเร็ว มาพร้อมแผ่นกรอง HEPA ช่วยให้มั่นใจได้ถึงพลังดูดคงที่ ในโหมด Eco เวลาการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูงสุด 60 นาทีทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม จัดวางบนแท่นแบบแนวตั้งได้ไม่ต้องเจาะผนัง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริง ด้วยหัวแปรงขัดขนาดเล็กสามารถกำจัดฝุ่นและเส้นผมออกจากเฟอร์นิเจอร์ได้และหัวดูดแบบแคบช่วยให้การเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นรอยต่อได้ง่ายขึ้น
ใช้งานง่ายและสะดวก
ด้วยด้ามจับสองตำแหน่ง ช่วยให้จับกระชับมือได้พอดี หัวดูดพื้นพร้อมข้อต่อ 180° ที่ชาญฉลาดเพื่อการเคลื่อนย้ายไปรอบ ๆ เฟอร์นิเจอร์และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
แรงดูดทรงพลัง
มอเตอร์ความเร็วสูง มาพร้อมลูกกลิ้งกวาดพื้นแบบใช้มอเตอร์ ช่วยดูดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบกระแสลมวนแบบไร้ถุงเก็บฝุ่นอันทรงพลังพร้อมไส้กรอง HEPA 12 ช่วยให้มั่นใจถึงความคงที่ของแรงดูด และช่วยกรองอากาศที่ออกมาได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์
อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริง
ด้วยหัวแปรงดูดที่หลากหลายสะดวกต่อการกำจัดทั้งฝุ่น เส้นผม หรือขนสัตว์ออกจากเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้อย่างง่ายดาย หรือแม้แต่ในซอกเล็กและแคบตามโซฟา
จัดเก็บง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด
แท่นจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งได้และอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องเจาะผนัง สะดวกต่อการจัดเก็บทั้งในบ้านและคอนโดที่มีพื้นที่จำกัด
VCS 3 Cordless
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
- มีน้ำหนักเพียงบนมือแค่ 1.1 กก
- มือจับเหมาะกับการใช้งานดูดฝุ่นที่พื้นและบนเบาะ เฟอร์นิเจอร์และที่สูง สวิตช์ที่สามารถเปิดปิดตัวเครื่องได้สะดวก ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- แปลงเป็นเครื่องดูดฝุ่นมือได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยอุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์
มือจับเหมาะกับการใช้งานดูดฝุ่นที่พื้นและบนเบาะ เฟอร์นิเจอร์และที่สูง สวิตช์ที่สามารถเปิดปิดตัวเครื่องได้สะดวก ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
LED มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้สามารถควบคุมเครื่องได้ง่าย
แสดงสถานการใช้งานของตัวเครื่อง แสดงโหมดพลังงาน สถานะแบตเตอรี่ สถานะการชาร์จ ฯลฯ
ไฟ LED สามารถมองเห็นในที่มือได้ดี และยังบอกสถานะของแบตเตอรี่
หัวดูดที่นอน ที่มาพร้อมขนแปรง ช่วยขจัดคราบที่อยุ่ลึกลงในเส้นใยผ้า
ขนแปรง ช่วยขจัดคราบที่อยุ่ลึกลงในเส้นใยผ้า ทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น มั่นใจได้ว่าสะอาดล่ำลึก
แท่นวางเครื่องแบบตั้งพื้น เป็นทั้งขาตั้งเครื่องและจุดเก็บอุปกรณ์เสริมต่างๆไว้ในจุดเดียวกัน
เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา รุ่น VCH 2
เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา รุ่น VCH 2 น้ำหนักเบาเพียง 0.65 กรัมพกพาสะดวก แต่ให้แรงดูดดีเยี่ยม: เครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับ รุ่น VCH 2 ใช้งานสะดวก ไม่ว่าจะในรถ ใน่ที่ทำงาน หรือที่บ้าน