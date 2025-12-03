VCH 2
เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา รุ่น VCH 2 น้ำหนักเบาเพียง 0.65 กรัมพกพาสะดวก แต่ให้แรงดูดดีเยี่ยม: เครื่องดูดฝุ่นแบบมือจับ รุ่น VCH 2 ใช้งานสะดวก ไม่ว่าจะในรถ ใน่ที่ทำงาน หรือที่บ้าน
เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา รุ่น VCH 2 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา กระทัดรัด แต่ทรงพลัง ออกแบบรูปทรงเครื่องเพื่อการทำความทุกวันให้ไม่น่าเบื่อ ช่วยดูดฝุ่น เศษผง หรือแม้แต่เส้นผมบนเฟอร์นิเจอร์และพื้นพรมภายในรถยนต์ระบบกรองแบบสองชั้น สามารถล้างได้ด้วยน้ำเปล่าได้ และด้วยแผงเป็นลักษณะตาข่ายเหล็กละเอียดช่วบจับอนุภาคหยาบและเส้นผม ในส่วนข้องตัวกรอง HEPA 12 ที่กรองได้ละเอียดมากถึงหนึ่งในสิบของไมโครมิเตอร์ จึงเหมือนกับการฟอกอากาศที่สดชื่นเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ มีแท่นชาร์จรวมในตัว -ตัวเครื่องสีขาวสะอาดตา
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบกรอง 2 ชั้น
- ตาข่ายเหล็กละเอียดสำหรับดักจับสิ่งสกปรกขนาดใหญ่และเส้นผม
- ไส้กรอง HEPA 12 กรองอนุภาคทั้งหมดได้ 99.5% < 0.3 μm
ตาข่ายเหล็กละเอียดและถังเก็บฝุ่นล้างทำความสะอาดได้
- ทำความสะอาดง่ายด้วยน้ำล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
|75
|ระยะเวลาการทำงานในโหมดต่ำสุด (นาที)
|นาที 11
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์)
|7.2
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (ชม.)
|3.5
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|0.65
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.93
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|75 x 76 x 330
Scope of supply
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 12 (EN1822:1998)
อุปกรณ์
- การถอดตัวกรอง: ไส้กรองเพื่อยืดอายุการใช้งานยาวนาน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
- ภายในรถยนต์