เครื่องดูดฝุ่น VC 3 Premium (ERP)
เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) ไม่ใช้ถุงเก็บฝุ่น ไม่สูญเสียกำลังในการดูด: เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) เป็นเครื่องดูดฝุ่นมัลติไซโคลน สีขาว มาพร้อมถังเก็บฝุ่นแบบใสถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) ออกแบบถังเก็บฝุ่นแบบโปร่งใส ซึ่งเครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) ไม่เพียงช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากกว่า เพราะไร้ถุงฝุ่น แต่ยังช่วยให้คุณเห็นการทำงานอันทรงพลังของเครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) อีกด้วย เครื่องดูดฝุ่นแบบมัลติไซโคลนที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยทำความสะอาดพื้นและพรมได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียกำลังดูด และยังเหมาะสำหรับขอบ รอยต่อตะเข็บและพื้นที่เข้าถึงยากอื่นๆ ดีไซน์สีขาวและขนาดที่กระทัดรัด เครื่องดูดฝุ่นจึงเข้ากับตัวบ้าน ซึ่งออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ยังมีแผ่นกรอง HEPA 13 ที่กรองได้ละเอียด และสร้างเสียงรบกวนต่ำ
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีมัลติไซโคลนไม่สูญเสียกำลังในการดูด ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องใช้ถุงกรอง ถังเก็บสิ่งสกปรกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
ไส้กรอง HEPA 13ดูดสิ่งสกปรกและอนุภาคต่างๆ ได้ 99.95% ปกป้องสุขภาพ สภาพแวดล้อมภายในบ้านน่าอยู่มากขึ้น
เสียงรบกวนน้อยไม่สร้างความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน ใช้งานสะดวก
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
- ไม่เปลืองแรง
- ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|700
|รัศมีการทำงาน (ม.)
|7.5
|ความจุถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร) (ลิตร)
|0.9
|ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ))
|76
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|4.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.4
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 1.5 ม.
- ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: โลหะ
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
- หัวดูดพื้น
- หัวดูดตามซอก
- แปรงขัดดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์
- มือจับแบบนุ่ม
- ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
- ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นเรียบ
- พื้นปูพรม
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )