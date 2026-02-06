เครื่องดูดฝุ่น VC 3 Premium (ERP)

เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) ไม่ใช้ถุงเก็บฝุ่น ไม่สูญเสียกำลังในการดูด: เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) เป็นเครื่องดูดฝุ่นมัลติไซโคลน สีขาว มาพร้อมถังเก็บฝุ่นแบบใสถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

เครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) ออกแบบถังเก็บฝุ่นแบบโปร่งใส ซึ่งเครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) ไม่เพียงช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากกว่า เพราะไร้ถุงฝุ่น แต่ยังช่วยให้คุณเห็นการทำงานอันทรงพลังของเครื่ื่องดูดฝุ่น ไร้ถุงฝุ่น รุ่น VC 3 Premium (ERP) อีกด้วย เครื่องดูดฝุ่นแบบมัลติไซโคลนที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยทำความสะอาดพื้นและพรมได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียกำลังดูด และยังเหมาะสำหรับขอบ รอยต่อตะเข็บและพื้นที่เข้าถึงยากอื่นๆ ดีไซน์สีขาวและขนาดที่กระทัดรัด เครื่องดูดฝุ่นจึงเข้ากับตัวบ้าน ซึ่งออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ยังมีแผ่นกรอง HEPA 13 ที่กรองได้ละเอียด และสร้างเสียงรบกวนต่ำ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่น VC 3 Premium (ERP): เทคโนโลยีมัลติไซโคลน
เทคโนโลยีมัลติไซโคลน
ไม่สูญเสียกำลังในการดูด ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องใช้ถุงกรอง ถังเก็บสิ่งสกปรกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
เครื่องดูดฝุ่น VC 3 Premium (ERP): ไส้กรอง HEPA 13
ไส้กรอง HEPA 13
ดูดสิ่งสกปรกและอนุภาคต่างๆ ได้ 99.95% ปกป้องสุขภาพ สภาพแวดล้อมภายในบ้านน่าอยู่มากขึ้น
เครื่องดูดฝุ่น VC 3 Premium (ERP): เสียงรบกวนน้อย
เสียงรบกวนน้อย
ไม่สร้างความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน ใช้งานสะดวก
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
  • ไม่เปลืองแรง
  • ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 700
รัศมีการทำงาน (ม.) 7.5
ความจุถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร) (ลิตร) 0.9
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบล(เอ)) 76
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 4.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 1.5 ม.
  • ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: โลหะ
  • ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
  • หัวดูดพื้น
  • หัวดูดตามซอก
  • แปรงขัดดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์

อุปกรณ์

  • มือจับแบบนุ่ม
  • ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
  • ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • พื้นปูพรม
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
อุปกรณ์เสริม