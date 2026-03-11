Nozzle parquet

หัวฉีดปาร์เก้ของคาร์เชอร์พร้อมขนแปรงอ่อนนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นแข็งอื่น ๆ ที่อ่อนโยน

หัวฉีดปาร์เก้ที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มสำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งอย่างอ่อนโยนเช่นปาร์เก้และลามิเนตรวมถึงไม้ก๊อกพีวีซีเสื่อน้ำมันและพื้นกระเบื้อง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์และเครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรองน้ำ
แปรงขนนุ่มทำจากขนธรรมชาติ (ขนม้า)
  • สำหรับการทำความสะอาดที่นุ่มนวลและอ่อนโยนโดยไม่มีรอยขีดข่วน
ข้อต่อที่ยืดหยุ่น
  • คล่องแคล่วดีเยี่ยมและทำความสะอาดง่ายภายใต้เฟอร์นิเจอร์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.26
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.407
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 301 x 175 x 54
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้