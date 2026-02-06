เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6 Premium (white)*EU

เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น DS 6 Premium (white) เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มาพร้อมกับ เทคโนโลยีเครื่องกรองผ่านน้ำเป็นนวัตกรรมที่สร้างอากาศบริสุทธิ์ถึง 99.95% ดีสำหรับทุกคนในครอบครัว

เครื่ื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ รุ่น DS 6 Premium (white) เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มาพร้อมกับ เทคโนโลยีเครื่องกรองผ่านน้ำเป็นนวัตกรรมที่สร้างอากาศบริสุทธิ์ถึง 99.95% ช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น ผ่านน้ำ รุ่น DS 6 Premium (white) มาพร้อมกับตัวกรองน้ำโดยอาศัยพลังธรรมชาติของน้ำซึ่งหมุนวนในตัวกรองด้วยความเร็วสูง สิ่งสกปรกที่ถูกดูดเข้าไปจะต้องผ่านน้ำที่หมุนวนและกรองออกมาเป็นอากาศที่บิสุทธิ์ไปพร้อมกัน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6 Premium (white)*EU: ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)
ระบบตัวกรองหลายชั้น ประกอบด้วยตัวกรองด้วยน้ำนวัตกรรมใหม่ ตัวกรองชั้นกลางชนิดทำความสะอาดได้ และไส้กรอง HEPA 13 (EN1822:1998)
กรองฝุ่นละอองในอากาศได้ถึง 99.95 % ผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่ารื่นรมย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6 Premium (white)*EU: ตัวกรองด้วยน้ำแบบถอดได้
ตัวกรองด้วยน้ำแบบถอดได้
เติมน้ำ/น้ำยาและทำความสะอาดได้ง่าย
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6 Premium (white)*EU: ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
จัดเก็บท่อดูดและหัวดูดทำความสะอาดพื้นระหว่างการพักชั่วคราวได้ง่ายและสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
  • ทรงพลังเท่ากับอุปกรณ์ 1,400 วัตต์
  • ใช้พลังงานต่ำ
ระบบม้วนสายอัตโนมัติ
  • จัดเก็บสายไฟได้รวดเร็วและสะดวกด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
  • อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบและหยิบใช้ได้ง่ายในช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่จัดเตรียมไว้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทเครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 650
ตัวกรองด้วยน้ำ (ลิตร) 2
รัศมีการทำงาน (ม.) 11.2
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 7.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 535 x 289 x 345

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2.1 ม.
  • ท่อดูดแบบยืดไสลด์ , วัสดุ: ชุบโครเมียม
  • หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นแห้งแบบสลับได้
  • หัวดูดตามซอก
  • หัวซักสำหรับเบาะที่นั่ง
  • ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
  • สารลดฟองเพื่อ "หยุดการเกิดฟอง"
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์

อุปกรณ์

  • มือจับแบบนุ่ม
  • ตำแหน่งพักที่เหมาะสม
  • ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6 Premium (white)*EU
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6 Premium (white)*EU
เครื่องดูดฝุ่นแบบกรองด้วยน้ำ DS 6 Premium (white)*EU

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นเรียบ
  • พื้นพรม
  • พื้นผิวที่เป็นสิ่งทอ
  • โถงทางเดิน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด