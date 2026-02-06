Nozzle parquet

หัวฉีดปาร์เก้ของคาร์เชอร์พร้อมขนแปรงอ่อนนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นแข็งอื่น ๆ ที่อ่อนโยน

หัวฉีดปาร์เก้ที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มสำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งอย่างอ่อนโยนเช่นปาร์เก้และลามิเนตรวมถึงไม้ก๊อกพีวีซีเสื่อน้ำมันและพื้นกระเบื้อง

คุณสมบัติและจุดเด่น
อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นKärcher VC 2 และ VC 3
หัวฉีดปาร์เก้พร้อมขนแปรงอ่อนนุ่ม
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งอย่างอ่อนโยน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.243
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.353
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 301 x 115 x 178
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้