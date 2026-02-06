Nozzle parquet
หัวฉีดปาร์เก้ของคาร์เชอร์พร้อมขนแปรงอ่อนนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นแข็งอื่น ๆ ที่อ่อนโยน
หัวฉีดปาร์เก้ที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มสำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งอย่างอ่อนโยนเช่นปาร์เก้และลามิเนตรวมถึงไม้ก๊อกพีวีซีเสื่อน้ำมันและพื้นกระเบื้อง
คุณสมบัติและจุดเด่น
อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นKärcher VC 2 และ VC 3
หัวฉีดปาร์เก้พร้อมขนแปรงอ่อนนุ่ม
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นแข็งอย่างอ่อนโยน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.243
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.353
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|301 x 115 x 178