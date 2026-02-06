VC Cleaning Kit

ชุดทำความสะอาด VC ช่วยเพิ่มความหลากหลายของการใช้งานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น ทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นและง่ายขึ้น

งานทำความสะอาดนั้นง่ายขึ้นและง่ายขึ้นด้วยชุดทำความสะอาด VC พื้นที่ที่เข้าถึงยากได้รับการทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์เสริม ชุดประกอบด้วยหัวฉีดรอยแยก, ชุดดูดผม, ชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นและแปรงสี่แบบ นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนท่อเสริมซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ อุปกรณ์เสริม VC มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นKärcher VC 2 และ VC 3
ชุดอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุม
  • ด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ทำให้งานทำความสะอาดบ้านจำนวนมากตอนนี้จัดการได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.45
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.26
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 410 x 308 x 80
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )