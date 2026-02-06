VC Cleaning Kit
ชุดทำความสะอาด VC ช่วยเพิ่มความหลากหลายของการใช้งานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น ทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นและง่ายขึ้น
งานทำความสะอาดนั้นง่ายขึ้นและง่ายขึ้นด้วยชุดทำความสะอาด VC พื้นที่ที่เข้าถึงยากได้รับการทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์เสริม ชุดประกอบด้วยหัวฉีดรอยแยก, ชุดดูดผม, ชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นและแปรงสี่แบบ นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนท่อเสริมซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ อุปกรณ์เสริม VC มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานง่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นKärcher VC 2 และ VC 3
ชุดอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุม
- ด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ทำให้งานทำความสะอาดบ้านจำนวนมากตอนนี้จัดการได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.45
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.26
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|410 x 308 x 80
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )