Sıçrama koruması
Basınçlı yıkama makineleri için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, sıçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).
Özellikler ve faydalar
- Köşe ve kenarların sıçrama olmadan temizliği için idealdir.
Kompakt dizayn
- Köşe ve kenarları temizlerken sıçratmalara karşı korur
Göz alıcı performans
- Hassas olmayan yüzeyleri temizler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|192 x 193 x 176
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Merdivenler
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar