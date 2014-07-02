Sıçrama koruması

Basınçlı yıkama makineleri için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, sıçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).