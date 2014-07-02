Sıçrama koruması

Basınçlı yıkama makineleri için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, sıçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).

Kir sökücü nozül için sıçrama koruması, dış mekanlardaki basamak, köşe ve kenarlar temizlenirken sıçratma olmasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).

Özellikler ve faydalar
Sıçrama koruması
  • Köşe ve kenarların sıçrama olmadan temizliği için idealdir.
Kompakt dizayn
  • Köşe ve kenarları temizlerken sıçratmalara karşı korur
Göz alıcı performans
  • Hassas olmayan yüzeyleri temizler.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Sarı
Ağırlık (kg) 0,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 192 x 193 x 176
Uygulama alanları
  • Merdivenler
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar