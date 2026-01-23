Ev Kitli 'K3 Home', evin etrafındaki hafif kirlerde kullanım için mükemmel bir basınçlı yıkayıcıdır. Buna bisikletler, bahçe çitleri veya motosikletler gibi öğeler dahildir. Ekipman paketi, pratik Hızlı Bağlantı bağlantılı bir tabanca, 6 m uzunluğunda bir yüksek basınç hortumu ve pompayı kir parçacıklarının girişine karşı korumak için bir su filtresi içerir. Buna ek olarak, basıncı temizlik ihtiyaçlarınıza göre basitçe çevirerek ayarlanabilen Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve en inatçı kirler için döner nokta jetli bir kir öğütücü vardır. Ev Kiti, daha geniş alanların sıçramadan temizlenmesi için yüzey temizleyici T 1 500 ml deterjanı içerir.