K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
K3 Home basınçlı yıkayıcı sayesinde bisikletlerde, bahçe çitlerinde ve motosikletlerde kirlenmeye veda edin. Ev Kiti ile: Yüzey temizleyici T 1 (500 ml).
Ev Kitli 'K3 Home', evin etrafındaki hafif kirlerde kullanım için mükemmel bir basınçlı yıkayıcıdır. Buna bisikletler, bahçe çitleri veya motosikletler gibi öğeler dahildir. Ekipman paketi, pratik Hızlı Bağlantı bağlantılı bir tabanca, 6 m uzunluğunda bir yüksek basınç hortumu ve pompayı kir parçacıklarının girişine karşı korumak için bir su filtresi içerir. Buna ek olarak, basıncı temizlik ihtiyaçlarınıza göre basitçe çevirerek ayarlanabilen Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve en inatçı kirler için döner nokta jetli bir kir öğütücü vardır. Ev Kiti, daha geniş alanların sıçramadan temizlenmesi için yüzey temizleyici T 1 500 ml deterjanı içerir.
Özellikler ve faydalar
Hızlı bağlantı
- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Deterjan tankı
- Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı
Kablo sarma kancası
- Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan kanca
Üç pistonlu eksenel pompa
- Hiç bakım gerektirmez.
Güvenli valf ve motor durdurma fonksiyonu
- Aşırı basınç yükünü önlemek için
- Püskürtme tabancası kapatıldığında motoru durdurur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Su debisi (l/sa)
|max. 380
|Saha performansı (m²/sa)
|25
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,6
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|275 x 279 x 802
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: Standard Quick Connect (hızlı bağlantı)
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 6 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Tank
- Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Dış basamaklar