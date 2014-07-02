Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk
Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelikle güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K3 - K7 serisi için.
Hızlı Bağlantı konektörlü, “Best” tabanca modeli için yüksek basınçlı kauçuk uzatma hortumu. Basınçlı yıkama makineleri için uygun daha yüksek esneklik için 10 m kauçuk uzatma hortumu. Hızlı Bağlantılı tabanca ve eski yüksek basınç hortumu arasında kolayca bağlantı yapın. Dayanıklılık için çelikle güçlendirilmiş, sağlam, yüksek kaliteli hortum. 160 bar’a kadar basınç ve 80°C’ye kadar sıcaklıklar için uygun uzatma hortumu. Uzatma hortumu ayrıca kimyasal kullanım için de uygundur. Hortumun, Hızlı Bağlantı konektörüyle tabancaya bağlandığı, 2008’den bu yana mevcut, Kärcher K3 - K7 serisi, evlerde kullanım amaçlı, basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Kolay bağlantı adaptörü
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Sıcaklık (°C)
|max. 60
|Maksimum basınç (Bar)
|180
|Uzunluk (m)
|10
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|2,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|240 x 240 x 115