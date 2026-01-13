Bağlantı aparatı G1/2
Hortum konektörlerini fıskiyelere bağlamak için 1/2" dişli konektör (iç diş).
Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin hortum konektörlerini sulama sistemlerine bağlamak için 1/2" dişli konektör (iç dişli). Universal 1/2" dişli konektör tüm standart bahçe hortumlarına uygundur ve kolay tutuş için ergonomik bir tasarım sunmaktadır. Konektör en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Tırnak sistemi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Diş boyutu
|G1/2
|Renk
|Siyah
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|39 x 39 x 25
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.