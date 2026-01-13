Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin hortum konektörlerini sulama sistemlerine bağlamak için 1/2" dişli konektör (iç dişli). Universal 1/2" dişli konektör tüm standart bahçe hortumlarına uygundur ve kolay tutuş için ergonomik bir tasarım sunmaktadır. Konektör en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.