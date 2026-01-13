Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, üç contalı (2 adet 3/4", 1 adet 1") conta seti. Conta seti aynı zamanda 3/4" dişli musluk konektörleri için ön filtre de içermektedir. Conta seti en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.