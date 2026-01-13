Conta seti

Üç contalı (2 adet 3/4", 1 adet 1") conta seti. 3/4" dişli musluk konektörleri için ön filtre dahildir.

Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, üç contalı (2 adet 3/4", 1 adet 1") conta seti. Conta seti aynı zamanda 3/4" dişli musluk konektörleri için ön filtre de içermektedir. Conta seti en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.

Özellikler ve faydalar
G3/4 musluk bağlantısı için 1 ön filtre
  • Bahçe hortumuna hızlı bağlantı
3 conta (2x G3/4 için, 1x G1 için)
Teknik özellikler

Teknik veriler

Diş boyutu G3/4 + G1
Renk Siyah
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 30 x 30 x 3
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.