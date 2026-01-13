İki hortumu bağlamak ve hortum uzatmak için yüksek kaliteli, sağlam iki yönlü bakır konektör. Kärcher'in yeni yüksek kaliteli pirinç konektör seris yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam konektör çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.