İki yönlü pirinç bağlantı aparatı
İki hortumu bağlamak ve hortum uzatmak için yüksek kaliteli, sağlam iki yönlü bakır konektör. Kärcher'in yeni yüksek kaliteli pirinç konektör seris yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam konektör çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.
Özellikler ve faydalar
İki yönlü konektör
- İki hortumun hızlıca bağlanması için
Pirinçten üretilmiştir
- Yüksek kaliteli, dayanıklı malzeme
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|pirinç
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|20 x 20 x 48
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.