O-Ring set
Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, O-halka seti üç izolasyon halkası (dört adet 10.8 mm x 2.6 mm, bir adet 15.9 mm x 2.6 mm, bir adet 17.1 mm x 2.6 mm) ve bir fıskiye filtresi içerir. Conta seti en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
1 fıskiye filtresi
6 conta (4 × 10.8 × 2.6 mm, 1 × 15.9 × 2.6 mm, 1 × 17.1 × 2.6 mm)
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|17 x 17 x 3
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.