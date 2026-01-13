O-Ring set

Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, O-halka seti üç izolasyon halkası (dört adet 10.8 mm x 2.6 mm, bir adet 15.9 mm x 2.6 mm, bir adet 17.1 mm x 2.6 mm) ve bir fıskiye filtresi içerir. Conta seti en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.

Özellikler ve faydalar
1 fıskiye filtresi
6 conta (4 × 10.8 × 2.6 mm, 1 × 15.9 × 2.6 mm, 1 × 17.1 × 2.6 mm)
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 17 x 17 x 3
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.