Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, O-halka seti üç izolasyon halkası (dört adet 10.8 mm x 2.6 mm, bir adet 15.9 mm x 2.6 mm, bir adet 17.1 mm x 2.6 mm) ve bir fıskiye filtresi içerir. Conta seti en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.