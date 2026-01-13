Kolay tutuş sağlayan ergonomik tasarımıyla, yüksek kaliteli 1" dişli pirinç musluk bağlantı aparatı. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!