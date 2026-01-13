Pirinç nozul bağlantı G1
Ağır kullanım için 1" sağlam ve dayanıklı pirinç musluk bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.
Kolay tutuş sağlayan ergonomik tasarımıyla, yüksek kaliteli 1" dişli pirinç musluk bağlantı aparatı. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!
Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatı
- Sağlamlık ve dayanıklılık
Tutamakta konforlu kauçuk halka
- Kolay kullanım ve daha iyi takılma için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Diş boyutu
|G1
|Renk
|pirinç
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|40 x 43 x 43
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.