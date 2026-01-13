Üç yönlü pirinç bağlantı aparatı
Üç hortumu bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam üç yollu pirinç konektör. İki ayrı hortumu bağlamak için. Kärcher'in yeni yüksek kaliteli pirinç konektör serisi tüm basınçlarda bahçede yarı profesyonel kullanım içindir. Bu yüksek kaliteli, sağlam konektör çok dayanıklıdır ve ağır iş kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.
Özellikler ve faydalar
Üç yönlü konektör
- Üç hortum parçasının hızlı bağlantısı ile iki bağımsız hatta olanak tanıma
Pirinçten üretilmiştir
- Yüksek kaliteli, dayanıklı malzeme
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|15 x 55 x 60
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.