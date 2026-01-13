Üç hortumu bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam üç yollu pirinç konektör. İki ayrı hortumu bağlamak için. Kärcher'in yeni yüksek kaliteli pirinç konektör serisi tüm basınçlarda bahçede yarı profesyonel kullanım içindir. Bu yüksek kaliteli, sağlam konektör çok dayanıklıdır ve ağır iş kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.