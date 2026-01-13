Duvar Braketi
Sprey borularının güvenli ve temiz bir şekilde saklanması için pratik duvar braketi aynı zamanda bir bahçe duşu olarak da kullanılabilir.
Püskürtme boruları, bir bahçe duşu olarak ideal bir şekilde kullanılabilecek olan kompakt duvar braketine mükemmel bir şekilde takılabilir. Duvar braketi, püskürtme borularının iç duvarlar üzerinde temizlenmesi ve emniyetli bir şekilde saklanması için de idealdir. Borular için duvar braketinin çapı:16 – 20 mm. Dübeller ve vidalar birlikte verilmektedir.
Özellikler ve faydalar
Çapı 16 - 20 mm aralığında borular için uygun
Teslimat kapsamına dübeller ve vidalar dahildir
- Kullanıma hazır: Sistemle ilgili tüm bileşenler sete dahildir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|65 x 86 x 146