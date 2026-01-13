Püskürtme boruları, bir bahçe duşu olarak ideal bir şekilde kullanılabilecek olan kompakt duvar braketine mükemmel bir şekilde takılabilir. Duvar braketi, püskürtme borularının iç duvarlar üzerinde temizlenmesi ve emniyetli bir şekilde saklanması için de idealdir. Borular için duvar braketinin çapı:16 – 20 mm. Dübeller ve vidalar birlikte verilmektedir.