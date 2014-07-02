Daha küçük alanların ve bahçelerin sulanması için plus nozul. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar ve daha uzun süreli uygulamaların dahi yorulmadan yapılabilmesini garanti eder. Püskürtme düzeni, isteğe bağlı olarak, sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir. Bu püskürtme başlığı çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.