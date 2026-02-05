Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için premium sprey tabancası. Ergonomik tutma kolu, her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolaylık sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü, hassas sprey miktarı ayarlaması ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi bir çok özellik sunmaktadır. Bu tabanca çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.