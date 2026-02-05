Premium sprey tabancası
Küçük ve orta ölçekli alanları/bahçeleri sulamak için premium sprey tabancası. Tabanca tek elle kullanım için ergonomik bir tutamak bulundurmaktadır.
Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için premium sprey tabancası. Ergonomik tutma kolu, her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolaylık sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü, hassas sprey miktarı ayarlaması ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi bir çok özellik sunmaktadır. Bu tabanca çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Otomatik kilit
- Tek parmakla kilit açma
Tek elle kullanım
- Su debisini ayarlama olanağı
Ergonomik tek elle kullanım
- Tek elle kullanıma olanak tanır
Kolay püskürtme basınç ayarı
- Sprey deseninin hassas ayarlanması
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Su miktarının sürekli düzenlenmesi
- Gerektiği gibi sulama için
Yumuşak tutamak
- Kolay tutuş için rahat tutamak
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|175 x 46 x 200
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.