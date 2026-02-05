Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için oldukça güçlü ve dayanıklı Premium metal sprey tabancalı Premium sprey tabancası konektör seti. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü, hassas sprey ayarlaması ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi bir çok diğer özellik sunmaktadır. Bu tabanca çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal çözüm. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozül seti şunları içerir: Premium metal sprey tabancası 2.645-046.0, Aqua Stop özellikli premium üniversal hortum konektörü 2.645-196.0