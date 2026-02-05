Premium sprey tabancası bağlantı seti
Küçük ve orta ölçekli alanları sulamak için güçlü, dayanıklı premium sprey tabanca konektör seti. Premium metal sprey tabancası ve Aqua Stop özellikli premium universal hortum konektörü ile.
Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için oldukça güçlü ve dayanıklı Premium metal sprey tabancalı Premium sprey tabancası konektör seti. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Bu yenilikçi sprey tabancası ayrıca sonsuz akış kontrolü, hassas sprey ayarlaması ve otomatik tek parmakla kilitleme ve açma gibi bir çok diğer özellik sunmaktadır. Bu tabanca çekici bir tasarımı kolay kullanım ve bir dizi faydalı işlev ile birleştirmektedir. Kısacası: bahçede bir çok kullanım için ideal çözüm. Not: Kärcher sprey nozulları tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur. Sprey nozül seti şunları içerir: Premium metal sprey tabancası 2.645-046.0, Aqua Stop özellikli premium üniversal hortum konektörü 2.645-196.0
Özellikler ve faydalar
Otomatik kilit
- Tek parmakla kilit açma
Tek elle kullanım
- Su debisini ayarlama olanağı
Ergonomik tek elle kullanım
- Tek elle kullanıma olanak tanır
Kolay püskürtme basınç ayarı
- Sprey deseninin hassas ayarlanması
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Metal bileşenler
Yumuşak tutamak
- Kolay tutuş için rahat tutamak
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|175 x 46 x 200
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.