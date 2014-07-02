Kärcher püskürtme başlığı küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması ve bahçede bulunan eşyalar ile mobilyaların temizlenmesi için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Bu yenilikçi püskürtme tabancası, kullanışlı tek elle debi kontrolü ve sert jet ile hafif püskürtme arasında püskürtme düzeninin ayarlanması gibi, bir dolu başka özellik de sağlamaktadır. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.