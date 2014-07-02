Sprey Nozul
Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme başlığı. Sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir püskürtme düzeni ile. Tek elle debi kontrolü.
Kärcher püskürtme başlığı küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması ve bahçede bulunan eşyalar ile mobilyaların temizlenmesi için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Bu yenilikçi püskürtme tabancası, kullanışlı tek elle debi kontrolü ve sert jet ile hafif püskürtme arasında püskürtme düzeninin ayarlanması gibi, bir dolu başka özellik de sağlamaktadır. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Su debi hızını tek elle ayarlayın (püskürtme başlığından kontrol)
- Kullanım kolaylığı için.
Sertten yumuşağa kadar püskürtme düzeni
- Gerektiği gibi sulama için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|165 x 39 x 39
Uygulama alanları
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Bahçe sulama
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.