SensoTimer ST6 ve ST6 Duo eco!ogic, nem kontrollü sulama sağlar. Teslimat kapsamına dahil olan sensörler, toprak nem seviyesini ölçer ve bu değeri SensoTimer'a gönderir. Ölçüm almak için toprakla temas halinde olması gereken sensör üzerindeki sensör pedi, sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak için yılda bir yedek sensör pedi ile değiştirilmelidir. Sensör pedleri, tornavida kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir. Sensörün arkasındaki iki vidayı söküldükten sonra ön kapak ve ped çıkarılabilir; eski ped daha sonra kolayca yenisiyle değiştirilebilir. Son olarak, sensör kapağı vidalar kullanılarak yeniden takılır ve yerine sabitlenir.