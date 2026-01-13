eco!ogic fonksiyonu kullanılarak, sulama 1 – 7 gün arasında geciktirilebilir. Bu işlem su tasarrufu sağlar ve bitki köklerinin gelişmesini sağlar.

Eğer ayar [ -d ] olarak yapılırsa, bu durumda fonksiyon devre dışı kalır ve sulama toprağın ölçülen rutubet seviyesi ayarlanmış olan tetikleme eşik değerinin altına düşer düşmez başlar.

Eğer bu fonksiyon etkinleştirilirse, sulama belirtilen zaman kadar geciktirilecektir.

İki günlük bir gecikme örneği:

sulamanın Pazartesi günü saat 8:00'de başladığı varsayılırsa, iki günlük bir gecikme ayarlanmış olduğu zaman, eğer yağmur yağmaz ve toprağın rutubet seviyesi belirtilen değerin altına düşerse de sulama Çarşamba günü saat 8:00'e kadar başlamayacaktır. Eğer bu sürede yağmur yağarsa ve toprak istenilen rutubet seviyesine ulaşırsa, bu durumda sulama belirtilen bir sonraki zamana kadar çalışmaya başlamayacaktır (toprağın rutubet seviyesinin yeniden belirtilen rutubet seviyesinin altına düştüğü varsayılarak). Belirtilen zaman bir kez daha iki gün geciktirilir.