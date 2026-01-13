Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic
Akıllı sulama ünitesi SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic, 2 ayrı radyo sensörü yardımıyla nem kontrollü bir şekilde bitkilerin ve suların su ihtiyacına göre sulama için programlanır.
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic, iki bağımsız su çıkışı ile nem kontrollü bir şekilde ve talep üzerine sulama yapar. Teslimat kapsamına dahil olan iki sensör, çıkış başına bir tane olmak üzere, toprak nemini ölçer ve değeri telsiz ile SensoTimer'a aktarır. Nem değerleri 5 aşamada ayarlanabilir. Seçilen değere ulaşılmazsa, sulama bir sonraki ayarlanan zamanda otomatik olarak başlar. Ayrılabilir kontrol paneli ve 5 çalıştırma düğmesi, programlamayı çocuk oyuncağı haline getirir. Günde en fazla iki sulama süresi ayarlanabilir (maksimum sulama süresi: 90 dakika). Eko!ogic işlevi sayesinde, sulama da 1 ila 7 gün geciktirilebilir. Manuel sulama her zaman mümkündür. Bir düğmeye dokunarak sulama programı 24 saat boyunca kesilebilir. Musluk adaptörü ve ön filtre teslimat kapsamına dahildir, gerekli üç adet 9 V pil dahil değildir (bir adet kontrol paneli için, birer adet sensörler için).
Özellikler ve faydalar
Nem kontrollü sulamaBitkilerin verimli, su tasarrufu sağlayan ve ihtiyaca göre sulanması.
İki bağımsız su çıkışıÇeşitli mikro iklimlerin ihtiyaca göre sulanması.
Otomatik Açma / KapamaHedeflenen sulama.
Sökülebilir gösterge
- Kullanışlı programlama.
Sulama sıklığının bağımsız ayarı
- İhtiyaca dayalı sulama.
24 saat sulamayı kapatma düğmesi
- 24 saat sulamayı devre dışı bırakır.
Manüel sulama yapılabilir
- Kısa süreli su giderme.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Bağlantı yivi
|G3/4 + G1
|Maksimum basınç (Bar)
|10
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|119 x 234 x 148
Scope of supply
- Nem sensörü: 2 Parça(lar)
- Gönderim kapsamına dahil piller: hayır
Ekipman
- Programlanabilir su çıkışı: 2 Parça(lar)
- Gereken piller
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama