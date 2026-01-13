Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic

Akıllı sulama ünitesi SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic, 2 ayrı radyo sensörü yardımıyla nem kontrollü bir şekilde bitkilerin ve suların su ihtiyacına göre sulama için programlanır.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic, iki bağımsız su çıkışı ile nem kontrollü bir şekilde ve talep üzerine sulama yapar. Teslimat kapsamına dahil olan iki sensör, çıkış başına bir tane olmak üzere, toprak nemini ölçer ve değeri telsiz ile SensoTimer'a aktarır. Nem değerleri 5 aşamada ayarlanabilir. Seçilen değere ulaşılmazsa, sulama bir sonraki ayarlanan zamanda otomatik olarak başlar. Ayrılabilir kontrol paneli ve 5 çalıştırma düğmesi, programlamayı çocuk oyuncağı haline getirir. Günde en fazla iki sulama süresi ayarlanabilir (maksimum sulama süresi: 90 dakika). Eko!ogic işlevi sayesinde, sulama da 1 ila 7 gün geciktirilebilir. Manuel sulama her zaman mümkündür. Bir düğmeye dokunarak sulama programı 24 saat boyunca kesilebilir. Musluk adaptörü ve ön filtre teslimat kapsamına dahildir, gerekli üç adet 9 V pil dahil değildir (bir adet kontrol paneli için, birer adet sensörler için).

Özellikler ve faydalar
Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic: Nem kontrollü sulama
Nem kontrollü sulama
Bitkilerin verimli, su tasarrufu sağlayan ve ihtiyaca göre sulanması.
Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic: İki bağımsız su çıkışı
İki bağımsız su çıkışı
Çeşitli mikro iklimlerin ihtiyaca göre sulanması.
Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic: Otomatik Açma / Kapama
Otomatik Açma / Kapama
Hedeflenen sulama.
Sökülebilir gösterge
  • Kullanışlı programlama.
Sulama sıklığının bağımsız ayarı
  • İhtiyaca dayalı sulama.
24 saat sulamayı kapatma düğmesi
  • 24 saat sulamayı devre dışı bırakır.
Manüel sulama yapılabilir
  • Kısa süreli su giderme.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Bağlantı yivi G3/4 + G1
Maksimum basınç (Bar) 10
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 119 x 234 x 148

Scope of supply

  • Nem sensörü: 2 Parça(lar)
  • Gönderim kapsamına dahil piller: hayır

Ekipman

  • Programlanabilir su çıkışı: 2 Parça(lar)
  • Gereken piller
Sulama ünitesi ST 6 Duo eco!ogic
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
SensoTimer ST6 eco!ogic hakkında sorular

Genel Bilgiler

SensoTimer ST6 eco!ogic sadece br su çıkışı ve bu yüzden sadece bir sensöre sahiptir, ST6 Duo eco!ogic ise iki çıkışa ve iki sensöre sahiptir. Ancak, her iki model için de aynı gösterge kullanılır. Eğer başlangıçta ikinci sensör kullanılmazsa, göstergede ikinci sensör gösterilmez. SensoTimer sıfırlanıncaya kadar bu durum geçerli kalır.

SensoTimer için iki bağlantı tipi bulunmaktadır:
a) valf ünitesinin doğrudan musluğa takılması;
b) valf ünitesinin duvara takılması. Bunu yapmak için, bir hortum aracılığıyla musluktan istenilen pozisyona, örneğin evin duvarına, bir besleme hattı çekilmelidir. Valf ünitesinin arka tarafında bulunan girintiler montajda kolaylık sağlar. Örneğin, musluğa çoklu bağlantı sağlayan bir dağıtıcı takılabilir, bu şekilde elle sulama için boş bağlantı uçları kalır.

Evet, SensoTimer yüksek debili bir yer altından sulama sistemini kontrol etmek için kullanılabilir.

Kullanılabilecek cihazlar arasında:
a) kare su başlığı
b) döner su başlığı
c) yağmur hortumu
d) Kärcher Yağmurlama Sistemi™ bulunur

Sensör

Sensör için optimum pozisyon, doğrudan sulama yapılacak alandır.

Arada engel olmaması koşuluyla, sensör ile kumanda konsolu birbirinden 100 m uzakta çalışabilir.

Hayır. Her bir sensör eşsiz bir adres ile kumanda konsoluna bağlanmıştır ve belirli bir su çıkışına atama yapılmıştır. Düzgün çalışmanın sağlanması için, ilk devreye alma öncesinde makinenin nasıl çalıştığının öğrenilmesi gereklidir.

İlk kez devreye alındıktan sonraki bir saat içerisinde, sensör okunan değerleri bir dakika bir kumanda konsoluna gönderecektir. Daha sonra bu değerler 30 dakikada bir iletilir.

tüm ayarları girdikten sonra, sensörün beyaz pedin yüzeyine bir miktar su damlatarak fonksiyonunu basit bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Birkaç saniye sonra, kumanda konsolunun göstergesinde damlalar görünecektir. Pedin yüzeyi çok hassas olduğu için, göstergede maksimum seviye olan beş damlanın da görünmesi gereklidir.

Fonksiyonlar

Başlangıçta fabrika ayarları yeterli olacaktır, ancak özellikle sulamanın başlangıcı için, her bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarına göre ayarların kontrol edilmesi ve düzeltilmesi gereklidir. Daha sonradan tüm ayarlar gerektiği gibi değiştirilebilir.

Sensör rutubet değerini kumanda konsoluna her 30 dakikada bir göndermektedir.

Toprağın ne kadar rutubetli göründüğü, toprağın tipine göre farklılık göstermektedir. Örneğin saksı toprakları suyu bir sünger gibi emer ve diğerlerine göre daha kısa bir sürede kuru görünür. Buna rağmen, saksı toprağının gerçek rutubet düzeyi görünenden daha fazla olduğu için SensoTimer göstergesinde 5 damla görünmeye devam edecektir.

Sensör her 30 dakikada bir veri göndermektedir. Sinyal gönderilmeden önce sulama maksimum 29 dakika süreyle devam edebilir, bu şekilde sulama sona erdirilebilir. Sulama sistemi, sensör pedine su temas ettiği zaman da durdurulabilir. Su önce zemine eşit bir şekilde yayılır.

eco!ogic fonksiyonu kullanılarak, sulama 1 – 7 gün arasında geciktirilebilir. Bu işlem su tasarrufu sağlar ve bitki köklerinin gelişmesini sağlar.
Eğer ayar [ -d ] olarak yapılırsa, bu durumda fonksiyon devre dışı kalır ve sulama toprağın ölçülen rutubet seviyesi ayarlanmış olan tetikleme eşik değerinin altına düşer düşmez başlar.
Eğer bu fonksiyon etkinleştirilirse, sulama belirtilen zaman kadar geciktirilecektir.

İki günlük bir gecikme örneği:
sulamanın Pazartesi günü saat 8:00'de başladığı varsayılırsa, iki günlük bir gecikme ayarlanmış olduğu zaman, eğer yağmur yağmaz ve toprağın rutubet seviyesi belirtilen değerin altına düşerse de sulama Çarşamba günü saat 8:00'e kadar başlamayacaktır. Eğer bu sürede yağmur yağarsa ve toprak istenilen rutubet seviyesine ulaşırsa, bu durumda sulama belirtilen bir sonraki zamana kadar çalışmaya başlamayacaktır (toprağın rutubet seviyesinin yeniden belirtilen rutubet seviyesinin altına düştüğü varsayılarak). Belirtilen zaman bir kez daha iki gün geciktirilir.

Evet. Sensörlerden ve kumanda konsolundan pilleri çıkarın ve kısa bir süre sonra yeniden takın. Kumanda konsolunu yeniden başlatırken, [OK] butonuna basın ve göstergede tüm semboller görününceye ve saat yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutun. Saati ayarladıktan sonra, geri sayım başlar ve sensör 1 sisteme eklenebilir. Pilleri takarken, lütfen doğru sıralamayı izleyin.

Sorun giderme

Göstergede "ERR" göründüğü zaman, bunun nedeni valfteki bir sorundur. Valf yabancı bir madde ile tıkanmış olabilir. SensoTimer'ı yeniden başlatmak için, pillerin çıkarılması ve yeniden takılması gereklidir. Valfin musluk adaptörünü çıkarın ve içince yabancı madde olup olmadığına bakın. Yabancı maddeleri temizlemek için elle sulama modu aracılığıyla vanayı açmayı deneyin.

Radyo sembolü, kumanda konsolu sensörün radyo sinyalini ararken yanıp söner. Eğer bir saat boyunca kumanda konsolu herhangi bir sinyal almazsa, göstergede "Off" görünür. [Ok] butonuna basılarak sinyal yeniden başlatılabilir.

Sensör ile kumanda konsolu arasındaki mesafe çok fazla ise veya sinyal başka bir nesne tarafından kesiliyorsa ...
a) radyo sembolü yanıp söner.
İpucu: Kumanda konsolu ile sensör arasındaki mesafeyi düşürün.
b) kumanda konsolu yeniden başlar.
Yarım saat içerisinde sinyal otomatik olarak bulunacaktır.
İpucu: Eğer sensörün pilini çıkarıp yeniden takarsanız, sinyal bir dakika içinde bulunabilir.
c) radyo sinyalinde bir parazit var ve kumanda konsolu sensörü bulamıyor.
İpucu: Parazite neden olan diğer sinyal kesildiği zaman, sensör 30 dakika içinde otomatik olarak bulunacaktır.

Göstergede "OFF" görünmesinin iki nedeni vardır:
a) Pil bitmiş olabilir.
Pil bittiği zaman göstergede "OFF" görünür. Göstergede bulunan pil sembolü de pilin bittiğini gösterecektir. Pilin değiştirilmesi gereklidir.
b) Sensör sinyali bulunamamıştır.
Kumanda konsolu sinyali kaybederse, sinyali yeniden aramaya başlayacak ve radyo sembolü yanıp sönecektir. Eğer bir saat sonunda kumanda konsolu sinyali bulamazsa, göstergede "OFF" görünür. Bu durumda, pil sembolü pilin anlık durumunu gösterir ve radyo sembolü yanıp söner. [Ok] butonuna basarak yeniden başlatın.

Sensör pedinin zemine temas ettiğinden emin olun. Kullanım için lütfen "Sensörlerin gömülmesi" açıklamalarına bakın.

Kış aylarında saklama

Vanayı musluktan çıkarın ve valfi manüel modda açarak SensoTimer'ı boşaltın. Kumanda konsolundan ve sensörden pilleri çıkarın ve tüm parçaları bir sonraki ilkbahara kadar donmaya karşı korumalı bir yerde saklayın. Kärcher her sulama sezonunun başında yeni piller takılmasını tavsiye eder.

Yedek parçalar

Evet, SensoTimer'ı değiştirmek ve daha sonra yeni bir sensör kullanmak mümkündür. Sensörler de yedek parça olarak temin edilebilir
(parça numarası: 4.645-499.0).

Okunan değerlerin doğru olmasının güvenceye alınması için sensör pedi her yıl sulama sezonundan önce değiştirilmelidir. Sensör pedi 2.645-242.0 parça numarasıyla satın alınabilir.