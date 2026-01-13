Kärcher Rain Box
Filtre, damla sistemi, bağlantı parçaları ve hortumları olan uzatılabilir Kärcher yağmurlama seti, verimli bahçe sulaması için idealdir.
Kärcher yağmurlama seti: verimli, ekonomik ve ihtiyaca dayalı bahçe sulama için ideal bir başlangıç kitidir. İçerisinde, musluğa bağlantı için gerekli olan G3 / 4 redüksiyon parçasına sahipdir. Ek olarak bir adet G1 musluk konnektörü, 2 kaplin, 1 filtre, 15 m Kärcher Rain System® hortum, 10 m ıslatma hortumu , 4 adet T-parçası, 10 adet damla halkası ve hortumları sabitlemek için 5 adet toprak çivisi mevcuttur. Tüm parçalar alet kullanılmadan monte edilebilir. Damlama halkaları, Kärcher Rain System® hortumuna takılabilir ve istenildiği gibi ayarlanabilir (0-10 l / s). Islatma hortumu tüm uzunluk boyunca eşit olarak ayarlanır Sistem 4 bara kadar basınçla çalışır, her bahçeye ayrı ayrı uyarlanabilir ve ihtiyaca yönelik sulama kontrolü için SensoTimer ile birlikte mükemmel çalışır.
Özellikler ve faydalar
Komple kit
- Komple Kärcher Rain System® başlangıç kiti.
- Kullanıma hazır: Sistemle ilgili tüm bileşenler sete dahildir.
Su hacmi ayarlama
- Bitkilerin hedefe yönelik ve ihtiyaca göre sulanması.
Kärcher Rain System® hortumuna sabitleme
- Esnek ve hassas montaj.
Entegre iğneli
- Alet kullanmadan kurulum.
Yeniden kapatılabilir damlama başlığı
- Bilezikler esnek bir şekilde monte edilebilir ve gerektiğinde çıkarılabilir.
Yönetilebilir bileşen sayısı
- Kapsamlı bir planlama gerektirmez.
Entegre Kärcher Rain System® hortumu
- Döşeme için son derece esnektir.
Su hacmi ayarlı T parçası
- Damlama hortumu için en uygun su hacmi ayarı.
Genişletme
- Diğer Kärcher Rain System® bileşenleri ile kolayca genişletilebilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Maksimum basınç (Bar)
|4
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|2,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 289 x 113
Scope of supply
- Filtre
- T-connector düzenleyicili: 4 Parça(lar)
- l-connector: 4 Parça(lar)
- Hortum durdurma, küçük: 5 Parça(lar)
- Damla nozulu: 10 Parça(lar)
- Hortum sivri ucu: 5 Parça(lar)
- Damla hortum: 10 m
- Kärcher Rain System® hortum: 1/2″, 1 x 15 m
- Konnektör: 2 Parça(lar)
- Redüktörlü musluk adaptörü, G1, G3 / 4: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Su oranı düzenleyebilme
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Çitler, çalılar
- Sıra dikimi