Kärcher yağmurlama seti: verimli, ekonomik ve ihtiyaca dayalı bahçe sulama için ideal bir başlangıç kitidir. İçerisinde, musluğa bağlantı için gerekli olan G3 / 4 redüksiyon parçasına sahipdir. Ek olarak bir adet G1 musluk konnektörü, 2 kaplin, 1 filtre, 15 m Kärcher Rain System® hortum, 10 m ıslatma hortumu , 4 adet T-parçası, 10 adet damla halkası ve hortumları sabitlemek için 5 adet toprak çivisi mevcuttur. Tüm parçalar alet kullanılmadan monte edilebilir. Damlama halkaları, Kärcher Rain System® hortumuna takılabilir ve istenildiği gibi ayarlanabilir (0-10 l / s). Islatma hortumu tüm uzunluk boyunca eşit olarak ayarlanır Sistem 4 bara kadar basınçla çalışır, her bahçeye ayrı ayrı uyarlanabilir ve ihtiyaca yönelik sulama kontrolü için SensoTimer ile birlikte mükemmel çalışır.