Kärcher Rain Box

Filtre, damla sistemi, bağlantı parçaları ve hortumları olan uzatılabilir Kärcher yağmurlama seti, verimli bahçe sulaması için idealdir.

Kärcher yağmurlama seti: verimli, ekonomik ve ihtiyaca dayalı bahçe sulama için ideal bir başlangıç kitidir. İçerisinde, musluğa bağlantı için gerekli olan G3 / 4 redüksiyon parçasına sahipdir. Ek olarak bir adet G1 musluk konnektörü, 2 kaplin, 1 filtre, 15 m Kärcher Rain System® hortum, 10 m ıslatma hortumu , 4 adet T-parçası, 10 adet damla halkası ve hortumları sabitlemek için 5 adet toprak çivisi mevcuttur. Tüm parçalar alet kullanılmadan monte edilebilir. Damlama halkaları, Kärcher Rain System® hortumuna takılabilir ve istenildiği gibi ayarlanabilir (0-10 l / s). Islatma hortumu tüm uzunluk boyunca eşit olarak ayarlanır Sistem 4 bara kadar basınçla çalışır, her bahçeye ayrı ayrı uyarlanabilir ve ihtiyaca yönelik sulama kontrolü için SensoTimer ile birlikte mükemmel çalışır.

Özellikler ve faydalar
Komple kit
  • Komple Kärcher Rain System® başlangıç kiti.
  • Kullanıma hazır: Sistemle ilgili tüm bileşenler sete dahildir.
Su hacmi ayarlama
  • Bitkilerin hedefe yönelik ve ihtiyaca göre sulanması.
Kärcher Rain System® hortumuna sabitleme
  • Esnek ve hassas montaj.
Entegre iğneli
  • Alet kullanmadan kurulum.
Yeniden kapatılabilir damlama başlığı
  • Bilezikler esnek bir şekilde monte edilebilir ve gerektiğinde çıkarılabilir.
Yönetilebilir bileşen sayısı
  • Kapsamlı bir planlama gerektirmez.
Entegre Kärcher Rain System® hortumu
  • Döşeme için son derece esnektir.
Su hacmi ayarlı T parçası
  • Damlama hortumu için en uygun su hacmi ayarı.
Genişletme
  • Diğer Kärcher Rain System® bileşenleri ile kolayca genişletilebilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Maksimum basınç (Bar) 4
Renk Sarı
Ağırlık (kg) 2,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 380 x 289 x 113

Scope of supply

  • Filtre
  • T-connector düzenleyicili: 4 Parça(lar)
  • l-connector: 4 Parça(lar)
  • Hortum durdurma, küçük: 5 Parça(lar)
  • Damla nozulu: 10 Parça(lar)
  • Hortum sivri ucu: 5 Parça(lar)
  • Damla hortum: 10 m
  • Kärcher Rain System® hortum: 1/2″, 1 x 15 m
  • Konnektör: 2 Parça(lar)
  • Redüktörlü musluk adaptörü, G1, G3 / 4: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • Su oranı düzenleyebilme
Videos
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Çiçek tarhları, sebze yamaları
  • Çitler, çalılar
  • Sıra dikimi
Aksesuarlar