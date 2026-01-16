Sulama Ünitesi WT 5
WT 5 su zamanlayıcısı, bahçe sulamayı tamamen bağımsız olarak başlatır ve durdurur. Sulama zamanı ve süresi tam olarak istenildiği gibi programlanabilir.
WT 5 su zamanlayıcısının dört seçilebilir modu vardır: otomatik sulama, manuel sulama, geri sayım sulama ve 24 saat ara ile sulama. Otomatik sulama modunda, önceden ayarlanmış sulama süresi ile programlanmış zamanlarda WT 5 tam istediğiniz gibi sular. Sulama programı haftanın her günü için etkinleştirilebilir ve günde iki döngüye kadar (sabah ve/veya akşam) çalışabilir. Maksimum sulama süresi 120 dakikadır. Manuel sulama modu herhangi bir zamanda etkinleştirilebilir. Geri sayım modunda, WT 5 belirli bir süre sular ve bu sürenin sonunda otomatik olarak sulamayı durdurur. 24 saatlik mola, kullanıcıların otomatik sulama programını 24 saate kadar kesmesine olanak tanır ve 24 saatlik sürenin bitiminden önce herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Musluk adaptörü ve ön filtre teslimat kapsamına dahildir, 9 volt pil gereklidir (dahil değildir).
Özellikler ve faydalar
Hafta içi günlerin seçimi ve her sulama döngüsü için tam zaman ve süre ayarı (günde maks. 2 adet)Hassas sulama – sulama kısıtlamaları olan bölgeler için idealdir.
Sökülebilir göstergeTüm sulama programının iyi bir genel görünümü ile kolay ve kullanışlı programlama.
Pil değişimi için pil seviyesi göstergesi ve depolama işleviPil değiştirildikten sonra işlevsellik ve programlama üzerindeki kontrol korunur.
Otomatik Açma / Kapama
- Uygun ve düzenli sulama.
Manüel sulama yapılabilir
- Kısa süreli su giderme.
Sulama için geri sayım fonksiyonu
- Otomatik kapanma ile tek seferlik esnek sulama.
Sulama için duraklatma modu
- 24 saat sulama kesintisi (örn. kesintisiz bahçe partileri için).
Güvenlik fonksiyonu: pil boşaldığında valf ve su akışı durdurulur
- Evde olmadığınız zamanlarda bile su zamanlayıcısının sorunsuz kullanımı.
Serbestçe dönebilen su bağlantısı
- Muslukta basit kurulum.
Sulama süresi 120 dakikaya kadar uzatılabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Bağlantı yivi
|G3/4 + G1
|Maksimum basınç (Bar)
|10
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|112 x 125 x 129
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Scope of supply
- Gönderim kapsamına dahil piller: hayır
Ekipman
- Programlanabilir su çıkışı: 1 Parça(lar)
- Gereken piller
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama