WT 5 su zamanlayıcısının dört seçilebilir modu vardır: otomatik sulama, manuel sulama, geri sayım sulama ve 24 saat ara ile sulama. Otomatik sulama modunda, önceden ayarlanmış sulama süresi ile programlanmış zamanlarda WT 5 tam istediğiniz gibi sular. Sulama programı haftanın her günü için etkinleştirilebilir ve günde iki döngüye kadar (sabah ve/veya akşam) çalışabilir. Maksimum sulama süresi 120 dakikadır. Manuel sulama modu herhangi bir zamanda etkinleştirilebilir. Geri sayım modunda, WT 5 belirli bir süre sular ve bu sürenin sonunda otomatik olarak sulamayı durdurur. 24 saatlik mola, kullanıcıların otomatik sulama programını 24 saate kadar kesmesine olanak tanır ve 24 saatlik sürenin bitiminden önce herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Musluk adaptörü ve ön filtre teslimat kapsamına dahildir, 9 volt pil gereklidir (dahil değildir).