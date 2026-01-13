WT 2, bir sulama saatini ve 3 yollu bir dağıtıcıyı bir araya getirmektedir. Bağımsız kontrol edilen iki musluk konektörü bulunmaktadır ve optimum düzeyde su debisi sağlar. Üçüncü musluk konektörüne bir sulama saati entegre edilmiştir. Sulama süresi 120 dakikaya kadar sonsuz bir şekilde ayarlanabilir. Ayarlanan süre dolduğu zaman sulama otomatik olarak durur. G1 musluk konektörü ve G3/4 çap düşürücü parçası bulunan WT 2 tüm standart bahçe hortumları ile birlikte kullanılabilir. Sağlam kalitesi ile ergonomik tasarımı kullanışlılık sağlar. Sağlam iç dişlere sahip düz birleşim yeri bağlantısı, musluğa basit bir şekilde bağlantıyı garanti eder. Click sistemlerinin birçoğu ile uyumludur.