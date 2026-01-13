Sulama zamanlayıcı WT 2
Sulama zamanlayıcısı ile 3 yollu dağıtıcı. Seçilen süre dolduğu zaman sulama otomatik olarak durdurulur (maksimum 120 dakika). G1 musluk adaptörü ve G3/4 çap düşürücü ile.
WT 2, bir sulama saatini ve 3 yollu bir dağıtıcıyı bir araya getirmektedir. Bağımsız kontrol edilen iki musluk konektörü bulunmaktadır ve optimum düzeyde su debisi sağlar. Üçüncü musluk konektörüne bir sulama saati entegre edilmiştir. Sulama süresi 120 dakikaya kadar sonsuz bir şekilde ayarlanabilir. Ayarlanan süre dolduğu zaman sulama otomatik olarak durur. G1 musluk konektörü ve G3/4 çap düşürücü parçası bulunan WT 2 tüm standart bahçe hortumları ile birlikte kullanılabilir. Sağlam kalitesi ile ergonomik tasarımı kullanışlılık sağlar. Sağlam iç dişlere sahip düz birleşim yeri bağlantısı, musluğa basit bir şekilde bağlantıyı garanti eder. Click sistemlerinin birçoğu ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
2 bağımsız, ayarlanabilir su bağlantısı ve su zamanlayıcılı 1 çıkışÜç hortumu G1 diş açılmış tek bir musluğa bağlamak için ideal
Düz birleşim yeriMusluğa basit bağlantı
Plastik diş açılmış
Musluk adaptörü ve ön filtre dahil
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|92 x 225 x 200
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.