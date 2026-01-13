Talep üzerine tam miktarında sulama: Yeni Sulama Unitesi WT 4, özellikle kolay programlanmasıyla göze çarpmaktadır. Sökülebilir gösterge, büyük kontrol düğmeleri ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş panel programlamayı kolaylaştırır ve sizi yormaz. Maksimum sulama süresi 120 dakikaya kadar çıkabilir. Sulama bir zaman çizelgesine göre önceden belirlenmiş bir zamanda otomatik olarak başlar ve durur. Musluk adaptörü ve ön filtre birlikte verilmekteyken, 9 Volt pil verilmemektedir. Bu yüzden, gerçekten gerek olmadıkça su verilmez. Bu çevre açısından olumludur, aynı zamanda maddi tasarruf da sağlar. Kärcher su zamanlayıcıları yaygın olarak kullanılan tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.