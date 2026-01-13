Sulama ünitesi WT 4
Talep halinde sulama için kolaylıkla programlanabilir sulama ünitesi. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda başlatılır ve durdurulur. Sökülebilir gösterge, musluk adaptörü ve ön filtre ile birlikte.
Talep üzerine tam miktarında sulama: Yeni Sulama Unitesi WT 4, özellikle kolay programlanmasıyla göze çarpmaktadır. Sökülebilir gösterge, büyük kontrol düğmeleri ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş panel programlamayı kolaylaştırır ve sizi yormaz. Maksimum sulama süresi 120 dakikaya kadar çıkabilir. Sulama bir zaman çizelgesine göre önceden belirlenmiş bir zamanda otomatik olarak başlar ve durur. Musluk adaptörü ve ön filtre birlikte verilmekteyken, 9 Volt pil verilmemektedir. Bu yüzden, gerçekten gerek olmadıkça su verilmez. Bu çevre açısından olumludur, aynı zamanda maddi tasarruf da sağlar. Kärcher su zamanlayıcıları yaygın olarak kullanılan tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Sulama sıklığının bağımsız ayarıTalebe göre sulama
Otomatik başlatma ve durdurmaHassas ayarlı sulama
Sökülebilir göstergeKullanışlı programlama için
Musluk adaptörü ve ön filtre dahil
Programlama ve pil durumu için gösterge ışığı
Manüel sulama yapılabilir
Sulama süresi 120 dakikaya kadar uzatılabilir
Esnek seçenekli başlangıç zamanı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|115 x 120 x 125
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Scope of supply
- Gönderim kapsamına dahil piller: hayır
Ekipman
- Gereken piller
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.