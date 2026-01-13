Sulama ünitesi WT 4

Talep halinde sulama için kolaylıkla programlanabilir sulama ünitesi. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda başlatılır ve durdurulur. Sökülebilir gösterge, musluk adaptörü ve ön filtre ile birlikte.

Talep üzerine tam miktarında sulama: Yeni Sulama Unitesi WT 4, özellikle kolay programlanmasıyla göze çarpmaktadır. Sökülebilir gösterge, büyük kontrol düğmeleri ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş panel programlamayı kolaylaştırır ve sizi yormaz. Maksimum sulama süresi 120 dakikaya kadar çıkabilir. Sulama bir zaman çizelgesine göre önceden belirlenmiş bir zamanda otomatik olarak başlar ve durur. Musluk adaptörü ve ön filtre birlikte verilmekteyken, 9 Volt pil verilmemektedir. Bu yüzden, gerçekten gerek olmadıkça su verilmez. Bu çevre açısından olumludur, aynı zamanda maddi tasarruf da sağlar. Kärcher su zamanlayıcıları yaygın olarak kullanılan tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.

Özellikler ve faydalar
Sulama ünitesi WT 4: Sulama sıklığının bağımsız ayarı
Sulama sıklığının bağımsız ayarı
Talebe göre sulama
Sulama ünitesi WT 4: Otomatik başlatma ve durdurma
Otomatik başlatma ve durdurma
Hassas ayarlı sulama
Sulama ünitesi WT 4: Sökülebilir gösterge
Sökülebilir gösterge
Kullanışlı programlama için
Musluk adaptörü ve ön filtre dahil
Programlama ve pil durumu için gösterge ışığı
Manüel sulama yapılabilir
Sulama süresi 120 dakikaya kadar uzatılabilir
Esnek seçenekli başlangıç zamanı
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 115 x 120 x 125

Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.

Scope of supply

  • Gönderim kapsamına dahil piller: hayır

Ekipman

  • Gereken piller
Videos
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
Aksesuarlar