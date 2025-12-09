WB 120 強力手持清洗刷
帶有可互換盤刷的旋轉清洗刷，用於清潔所有光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料。借助整合式的扳桿，可以快速輕鬆地更換盤刷。
帶有可互換盤刷的l的旋轉清洗刷配有拆卸扳桿，可在不接觸污垢的情況下快速，輕鬆地更換各類盤刷，還具有透明蓋，帶來特別令人印象深刻的清潔體驗。建議使用高壓清洗機刷徹底清潔各種表面，例如油漆，玻璃或塑料。如果需要，可以透過高壓清洗機噴灑清潔劑。得益於其新的變速齒輪，WB 120具有比以前的機型更大的功率-有效而徹底的清潔。旋轉清洗刷適用於K 2至K 7所有德國凱馳高壓清洗機。可互換的盤刷“汽車與自行車”和“家庭與花園”分別單獨提供，專為精緻和耐久的表面而設計，並且與WB 120刷子和以前的型號WB 100兼容。
特點和好處
旋轉刷頭
- 溫和、柔軟有效的清潔
透過放開撥桿更換附件
- 快速容易拆裝而不會碰到髒汙
透過高壓清洗機使用清潔劑
- 有效移除髒汙清潔
透明外殼
- 有良好的清潔體驗都是多虧了這些技術
與庭院水管快速接頭相容
- 快速將凱馳的刷組連接到庭院軟水上而不需要使用高壓清洗機
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|309 x 153 x 135
影片
應用範圍
- 汽車
- 溫室
- 清潔機車與輕型機車
- 車庫大門
- 百葉窗 / 捲簾
- 私人螢幕
- 窗台
- 陽台壁板
- 花園 / 露台 / 陽臺家具