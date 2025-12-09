帶有可互換盤刷的l的旋轉清洗刷配有拆卸扳桿，可在不接觸污垢的情況下快速，輕鬆地更換各類盤刷，還具有透明蓋，帶來特別令人印象深刻的清潔體驗。建議使用高壓清洗機刷徹底清潔各種表面，例如油漆，玻璃或塑料。如果需要，可以透過高壓清洗機噴灑清潔劑。得益於其新的變速齒輪，WB 120具有比以前的機型更大的功率-有效而徹底的清潔。旋轉清洗刷適用於K 2至K 7所有德國凱馳高壓清洗機。可互換的盤刷“汽車與自行車”和“家庭與花園”分別單獨提供，專為精緻和耐久的表面而設計，並且與WB 120刷子和以前的型號WB 100兼容。