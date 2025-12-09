WB 120 強力手持清洗刷

帶有可互換盤刷的旋轉清洗刷，用於清潔所有光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料。借助整合式的扳桿，可以快速輕鬆地更換盤刷。

帶有可互換盤刷的l的旋轉清洗刷配有拆卸扳桿，可在不接觸污垢的情況下快速，輕鬆地更換各類盤刷，還具有透明蓋，帶來特別令人印象深刻的清潔體驗。建議使用高壓清洗機刷徹底清潔各種表面，例如油漆，玻璃或塑料。如果需要，可以透過高壓清洗機噴灑清潔劑。得益於其新的變速齒輪，WB 120具有比以前的機型更大的功率-有效而徹底的清潔。旋轉清洗刷適用於K 2至K 7所有德國凱馳高壓清洗機。可互換的盤刷“汽車與自行車”和“家庭與花園”分別單獨提供，專為精緻和耐久的表面而設計，並且與WB 120刷子和以前的型號WB 100兼容。

特點和好處
旋轉刷頭
  • 溫和、柔軟有效的清潔
透過放開撥桿更換附件
  • 快速容易拆裝而不會碰到髒汙
透過高壓清洗機使用清潔劑
  • 有效移除髒汙清潔
透明外殼
  • 有良好的清潔體驗都是多虧了這些技術
與庭院水管快速接頭相容
  • 快速將凱馳的刷組連接到庭院軟水上而不需要使用高壓清洗機

技術規格

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.4
重量(包裝後公斤) (kg) 0.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 309 x 153 x 135

影片

應用範圍
  • 汽車
  • 溫室
  • 清潔機車與輕型機車
  • 車庫大門
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 私人螢幕
  • 窗台
  • 陽台壁板
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌