使用更換扳桿，創新的可互換配件的汽車與摩托車套裝組可以快速輕鬆地更換，而不會與灰塵接觸，其透明外殼提供了出色的清潔體驗。得益於巧妙的鉤環扣，布可以在清潔後拆下並在60°C的機器中清洗。高壓清洗刷和柔軟的超細纖維布非常適合輕柔地清潔汽車和摩托車。如果需要，可以通過高壓清洗機自吸清潔劑。得益於其新的變速齒輪，WB 120具有比以前的機型更大的功率-有效而徹底的清潔。旋轉清洗刷可以安裝在K 2至K 7高壓清洗機上。通用和家庭與花園可互換的盤刷（單獨提供）適用於所有光滑表面，或特別適用於耐久表面。