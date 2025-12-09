WB 120 強力手持清洗刷 (汽車與摩托車套裝組)
輕柔地清潔汽車和摩托車：帶有創新的柔軟微纖維可更換盤刷“汽車和自行車”的旋轉清洗刷。可在60°C機洗。
使用更換扳桿，創新的可互換配件的汽車與摩托車套裝組可以快速輕鬆地更換，而不會與灰塵接觸，其透明外殼提供了出色的清潔體驗。得益於巧妙的鉤環扣，布可以在清潔後拆下並在60°C的機器中清洗。高壓清洗刷和柔軟的超細纖維布非常適合輕柔地清潔汽車和摩托車。如果需要，可以通過高壓清洗機自吸清潔劑。得益於其新的變速齒輪，WB 120具有比以前的機型更大的功率-有效而徹底的清潔。旋轉清洗刷可以安裝在K 2至K 7高壓清洗機上。通用和家庭與花園可互換的盤刷（單獨提供）適用於所有光滑表面，或特別適用於耐久表面。
特點和好處
旋轉刷頭
- 溫和、柔軟有效的清潔
透過放開撥桿更換附件
- 快速容易拆裝而不會碰到髒汙
創新超細纖維魔鬼氈的安裝更快速
- 第一個可更換和可清洗盤刷與刷毛的旋轉高壓清洗刷。
特別溫和的清潔
- 非常適合清潔細膩的表面，例如油漆。
可拆洗
- 可在60°C的溫度下清洗。
透過高壓清洗機使用清潔劑
- 有效移除髒汙清潔
透明外殼
- 有良好的清潔體驗都是多虧了這些技術
與庭院水管快速接頭相容
- 快速將凱馳的刷組連接到庭院軟水上而不需要使用高壓清洗機
技術規格
技術規格
|纖維紡織品
|75％聚酯纖維，25％聚酰胺
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|296 x 142 x 140
影片
應用範圍
- 汽車
- 清潔機車與輕型機車