FloorPro Natural Industrial Cleaner RM 69N, 20l
無害天然工業地板清潔劑 RM 69N ，採用天然成分製成，適用於物流和生產過程中的中期清潔和維護清潔。可安全去除油污。
天然工業清潔劑 RM 69N 的成分超過 99% 源自天然，其界面活性劑源自椰子和玉米，而這些成分又來自食品工業的廢棄物。該產品不含香料、色素和矽油，是金屬和油漆加工企業以及汽車行業的理想選擇。 RM 69N 無害，不含磷酸鹽、微塑膠或其他關鍵成分。它也不屬於危險品，因此運輸成本更低。這款天然工業清潔劑無需任何特殊儲存條件。儘管採用天然配方，它仍擁有與傳統清潔劑同等的清潔力，能夠有效去除油污。這款低泡沫清潔劑充分利用了廢水箱，濃度僅 0.5% ，經濟實惠。它非常適合物流中心、生產基地、超市、火車站和機場等場所的工業和防靜電地板的中級和維護清潔。它可以手動操作，也可以在洗地機上使用，並與油分離器相容。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|20
|包裝數量 (Piece(s))
|1
|酸鹼值
|11
|重量(公斤) (kg)
|20
|重量(包裝後公斤) (kg)
|21.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|260 x 237 x 430
產品
- 適用於嚴重污染的工業地板的強力維護和中級清潔劑
- 低泡
- 有效溶解油漬、油脂和礦物污漬
- 可用於機器和手動清潔
- 非常有效率
- 非危險品分類
- 快速油水分離（ASF 主動油水分離成分）
- 不含香料和染料
- 不含溶劑和磷酸鹽
- 不含微塑料
- 無矽
影片
兼容的設備
應用範圍
- 地板清潔