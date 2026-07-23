天然工業清潔劑 RM 69N 的成分超過 99% 源自天然，其界面活性劑源自椰子和玉米，而這些成分又來自食品工業的廢棄物。該產品不含香料、色素和矽油，是金屬和油漆加工企業以及汽車行業的理想選擇。 RM 69N 無害，不含磷酸鹽、微塑膠或其他關鍵成分。它也不屬於危險品，因此運輸成本更低。這款天然工業清潔劑無需任何特殊儲存條件。儘管採用天然配方，它仍擁有與傳統清潔劑同等的清潔力，能夠有效去除油污。這款低泡沫清潔劑充分利用了廢水箱，濃度僅 0.5% ，經濟實惠。它非常適合物流中心、生產基地、超市、火車站和機場等場所的工業和防靜電地板的中級和維護清潔。它可以手動操作，也可以在洗地機上使用，並與油分離器相容。