汽車經銷商
清潔是成功開展業務的一半。 專業技術、對客戶的洞察力以及積極的態度是促進汽車銷售的關鍵因素。但是這些還不夠足以讓您成功成交，因為還有客戶的舒適度。要創造舒適的銷售環境，清潔就是一切。對於展售中心同樣如此，在那裡，清潔是安全工作的基本要求。因此，德國凱馳根據汽車經銷商、展售中心的特定需求提供了客製化的清洗解決方案。查看德國凱馳廣泛的清潔設備和客戶服務類型的面向。
為客戶提供卓越的解決方案：清潔展示中心
許多客戶來到您的汽車經銷店尋找他們夢寐以求的汽車。這些車輛一塵不染，閃亮奪目。它們的烤漆閃亮，內飾嶄新。但最重要的是保證展售大廳的清潔，因為在清潔環境下汽車的銷量會更好，因為客戶的感受更好。採用德國凱馳解決方案可滿足展售中心所有清潔需求。從便捷的大面積清洗到快速、容易的即興拖洗地，我們提供全系列的展售大廳的清潔解決方案。
快速乾燥
在人潮常經過區域，地面經常會很快就髒掉，洗地機甚至可以清洗這些區域中最小的角落和縫隙。德國凱馳可以為所有地面提供速乾的清洗解決方案，防止滑倒的風險，甚至打亮您的地板。
深入每個縫隙的深度清洗
廁所的清潔問題可能是個麻煩，但德國凱馳清潔設備能夠保證完美的清洗效果，給您的客戶和員工留下最佳的印象。通過蒸汽清洗機和洗地機，所有衛生設施都可以達到最高的衛生標準，此外使用德國凱馳的特殊清潔劑還可以提升廁所的防菌效果。
快速且徹底地真空吸塵
不管在何種情況下需要快速且徹底地清洗地毯，乾式真空吸塵器和直立式真空吸塵器都可以大顯身手。辦公室和展廳將被清洗的一塵不染，深度清洗地毯至每個孔隙。
適用於展售中心清洗德國凱馳設備
清潔等於安全：清洗汽車維修區。
汽車維修區是機械處理的工作場所，但他也是聯系客戶與公司的一個環節。這就是為什麼汽車維修區要保持乾淨整潔的重要原因。在產汽車維修區的整潔主要受到頑固污垢和油污的影響，德國凱馳提供強大的清洗解決方案，不僅簡單易用，而且能夠實現無任何殘留的清潔效果。所有的清潔設備和清潔劑都是為了始終確保汽車維修區工作和過程的安全性而設計的。因為只有保持汽車維修區乾淨整潔才能確保安全。
適用於大面積的理想清洗
當清洗大面積的油脂類污垢時，德國凱馳建議採用高壓清洗機配合強力地面清洗刷盤進行清洗。
徹底地清洗工作環境
對於汽車產線中的每種要求，我們都提供合適的真空吸塵器：例如，乾濕兩用真空吸塵器可用於吸入機械的油液，而工業真空吸塵器可用於吸入金屬切削物。通過強大的渦輪系統、自動振塵過濾清洗系統以及堅固的排水軟管，我們可以應對所有清潔挑戰。
安全處理油污
洗地機可以清除地面上甚至最頑固的污垢，如油液、油脂、煙灰和輪胎磨損痕跡，這些污垢可能會使細石磚地面變得很滑很危險，所以德國凱馳將提供更安全的作業環境。
環保地清洗零件
BIO M2系列零部件清洗機採用無溶劑的水解清潔劑快速且徹底地清洗齒輪箱、設備配件和工具，利用環保微生物解構油污，完全不會造成環境污染，並可以永續使用。
快速地清洗發動機零件
使用德國凱馳熱水高壓清洗機可以清除發動機零件上的灰塵和灰色污垢膜。
適用於汽車產線的德國凱馳清洗設備
炫耀的清洗效果：洗車
在您的汽車經銷店，車輛的護理要與其它服務達到相同的高質量水平。德國凱馳提供了廣泛的高效清洗系統，能夠實現高質量的車輛清洗效果：從溫和的內飾清潔到強力的外觀清洗，讓您的轎車和商用車輛一塵不染。全部的車輛清洗系統為高性價比車輛清洗樹立了標杆：從購買系統的成本到整體使用成本都不斷地盡可能保持更低，這是投資德國凱馳龍門洗車系統的最好理由。
立刻清潔
CB系列龍門式洗車台是快速、密集洗車的絕佳範例。任何車輛在四分鐘內都能夠被徹底地清洗。高洗車能力和低用水量讓您的洗車台能夠非常高效地運營。
高壓讓洗車更高效率
高壓清洗機是一種靈活的洗車輔助設備。它理想適用於預處理頑固污垢，或用於車輪清洗。
簡易且專業的內裝清洗
德國凱馳噴抽清洗機可以便捷、溫和和徹底地清洗車輛內裝。
容易地淨化污水
污水回收再利用系統採用了最新技術的污水處理系統，可幫助減少淨水消耗和對環境的影響。
適用於車輛清洗的德國凱馳設備
清潔起於入口
第一印象很重要。如果您的汽車經銷店門前非常乾淨，那麼客戶將會樂於進入您的展示中心內賞車。對於汽車車間或經銷店的外部區域，特別需要這設備：使用高效的掃地機保持地面清潔。德國凱馳為您提供戶外所需的所有清潔設備和特別配制的清潔劑。
適用於所有區域的設備
德國凱馳樂於為您提供建議，幫您選擇最適用於您的地面清潔任務的設備。在選擇合適的掃地機時，地面紋理、污垢量以及清洗頻率是決定性的因素。
機動的清掃設備
優異的實用性，適用於中型地面區域：帶有圖形化操作模式、高效的機械過濾器清洗系統以及易於傾倒垃圾特性的掃地機讓清潔工作非常容易和便捷。
大面積區域的聯合清洗
對於汽車生產線前廳等大面積區域，採用高壓清洗機和地面清洗結合合清洗可高效地清除油污和輪胎磨損痕跡。
比掃把更高效
無線電動掃地機理想適用於快速清掃較小面積的區域。