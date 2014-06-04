為客戶提供卓越的解決方案：清潔展示中心

許多客戶來到您的汽車經銷店尋找他們夢寐以求的汽車。這些車輛一塵不染，閃亮奪目。它們的烤漆閃亮，內飾嶄新。但最重要的是保證展售大廳的清潔，因為在清潔環境下汽車的銷量會更好，因為客戶的感受更好。採用德國凱馳解決方案可滿足展售中心所有清潔需求。從便捷的大面積清洗到快速、容易的即興拖洗地，我們提供全系列的展售大廳的清潔解決方案。