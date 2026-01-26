T-Racer Т 450 оснащен широким спектром функций для легкого и качественного удаления загрязнений без брызг. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давления для очистки, с помощью специальной конструкции можно без труда очищать углы, края и вертикальные поверхности (например, двери гаража). Новый Т 450 идеально подходит для чистки поверхности из гравия, дерева и камня. Подходит к аппаратам высокого давления Karcher серии К 4 - К 7.