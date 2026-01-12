Если существуют задачи с различными потребностями в поливе, то их можно легко решить с помощью многофункционального пистолета Plus. Инновационная мембранная технология, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков при использовании даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся рукоятка - с помощью специального зажима курок можно зафиксировать спереди или сзади рукоятки, что позволяет использовать распылитель исходя из индивидуальных предпочтений. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: душевая, веерная аэрозольная, точечная. Аэрозольная идеально подходит для нежного полива чувствительных растений, в то время как душевая идеально подходит для полива цветов и клумб. Для небольших задач по очистке в саду рекомендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.