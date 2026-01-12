Мультифункциональный пистолет Plus

4 режима распыления, удобная поворотная головка и специальная уплотнительная мембрана: мультифункциональный пистолет Plus идеально подходит для сложных задач полива.

Если существуют задачи с различными потребностями в поливе, то их можно легко решить с помощью многофункционального пистолета Plus. Инновационная мембранная технология, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков при использовании даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся рукоятка - с помощью специального зажима курок можно зафиксировать спереди или сзади рукоятки, что позволяет использовать распылитель исходя из индивидуальных предпочтений. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: душевая, веерная аэрозольная, точечная. Аэрозольная идеально подходит для нежного полива чувствительных растений, в то время как душевая идеально подходит для полива цветов и клумб. Для небольших задач по очистке в саду рекомендуется точечная струя. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.

Особенности и преимущества
Специальная технология мембраны
  • Предотвращает подтекание, в том числе при смене формы струи или остановке подачи воды.
Поворотная ручка
  • Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
  • Для комфортного постоянного полива.
Четыре опционных режимов распыления с функцией блокировки: душ, плоская струя, аэратор, туман
  • Правильный режим полива для каждого области применения.
Мягкие пластиковые элементы
  • Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Съемный поливочный диск
  • Для очистки заблокированных сопел мембраны.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,22
Вес (с упаковкой) (кг) 0,245
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 240 x 70 x 127

Оснащение

  • Количество струй: 4
  • Поворотная ручка
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Мягкие пластиковые элементы
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
Мультифункциональный пистолет Plus
