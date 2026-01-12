Универсальный коннектор Premium
Универсальный коннектор Premium, изготовлен из алюминия. Подходит ко всем стандартным садовых шлангов..
Соединение, разъединение и ремонт в одно касание – благодаря высококачественным универсальным коннекторам Premium производства Kärcher из коррозионностойкого алюминия с захватами из мягкого пластика для максимально комфортного обращения. Гибкая система стыкового соединения существенно облегчает процесс полива, как маленьких, так и больших садов и других участков. Ведь нормально работающие коннекторы и штуцеры для присоединения к кранам – основа любой качественной системы полива. Универсальный коннектор Premium совместим с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов и всеми стандартными системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Мягкие пластиковые захваты
- Для удобства использования
Хомут из алюминия, не подвержен коррозии
- Гарантированная надежность
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,048
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,068
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 39 x 40
Совместимая техника
НАГРАДЫ
"Хорошо": универсальный коннектор "Premium"
По результатам теста, проведенного журналом "selbst ist der Mann", универсальный коннектор "Premium" получил оценку "хорошо" (1,5).