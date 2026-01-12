Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV для прямоугольных участков

Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.