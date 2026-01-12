Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV для прямоугольных участков
Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.
Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.
Особенности и преимущества
Плавное изменение дальности орошения
- Точный полив
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
- Для простого хранения
Регулировка ширины зоны орошения
- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Брызговик
- Удобная настройка
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь орошения (2 бар)
|20 - 190 m²
|Площадь орошения (4 бар)
|30 - 320 m²
|Ширина зоны орошения (2 бар) (м)
|5 - 12
|Ширина зоны орошения (4 бар) (м)
|6 - 16
|Дальность орошения (2 бар) (м)
|5 - 16
|Дальность орошения (4 бар) (м)
|6 - 20
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,811
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,931
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|546 x 160 x 88
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Газон
- Средние и большие площади
Принадлежности
Запчасти для Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV для прямоугольных участков
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.