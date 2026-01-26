Практичное решение как для хранения, так и для мобильного применения: катушка HR 3.20 Set, закрепляемая на прилагаемом держателе, позволяет удобно хранить садовый шланг на стене и легко снимается с держателя для свободного использования в саду. Ее удобная доставка в необходимое место обеспечивается эргономичной ручкой для переноски. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка, отличающаяся компактной конструкцией и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести, поставляется в смонтированном и готовом к применению состоянии, вместе с садовым шлангом длиной 20 м, коннекторами, адаптером для присоединения к крану и распылителем. Ее долгий срок службы обеспечивается устойчивостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на катушку 5-летнюю гарантию.