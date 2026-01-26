Тележка со шлангом HT 4.20 Set

Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применении состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.

Прочная тележка для шланга обеспечивает компактное хранение садового шланга, экономию места и исключительное удобство в использовании. Благодаря эргономичной кривошипной рукоятке и надежной направляющей шланг можно легко и аккуратно сматывать без лишних усилий. Тележка имеет широкую опору, которая гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании, а также изготовлена из материалов, устойчивых к воздействию мороза и ультрафиолетового излучения, что обеспечивает долговечность устройства. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет настроить ее на нужную высоту или полностью сложить вниз, что особенно удобно для компактного хранения. Тележка поставляется в полностью смонтированном состоянии и в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями Kärcher, включая коннекторы, адаптер для подключения к крану и распылитель. Такая комплектация обеспечивает его немедленную готовность к использованию. Как и другие аксессуары для хранения шлангов, эта тележка отличается высокой надежностью, долгим сроком службы и поддерживается 5-летней гарантией от производителя.

Особенности и преимущества
Тележка со шлангом HT 4.20 Set: Высокая устойчивость
Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Тележка со шлангом HT 4.20 Set: Направляющая шланга
Направляющая шланга
Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Тележка со шлангом HT 4.20 Set: Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Готовность к немедленному применению
  • Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Давление разрыва (бар) 45
Цвет Черный
Вес (кг) 3,535
Вес (с упаковкой) (кг) 8,719
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Комплектация

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг Performance Plus 1/2": 20 м

Оснащение

  • Набор
  • Направляющая шланга
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Тележка со шлангом HT 4.20 Set
Тележка со шлангом HT 4.20 Set
Тележка со шлангом HT 4.20 Set
Тележка со шлангом HT 4.20 Set
Тележка со шлангом HT 4.20 Set

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Средние и большие площади
Принадлежности
Запчасти для Тележка со шлангом HT 4.20 Set

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.