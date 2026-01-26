Катушка со шлангом HR 2.10 Set

Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.

Высокая мобильность в сочетании с компактностью при хранении: катушка для шланга обеспечивает комфортный полив растений и аккуратное хранение садового шланга. В комплект ее поставки входят 10-метровый садовый шланг, коннекторы, адаптер для присоединения к крану и садовый распылитель. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка отличается компактной конструкцией, эргономичной ручкой для переноски и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести. Кроме того, она устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. Как и другие принадлежности для хранения шлангов, тележка отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Гарантия производителя предоставляется на 5-летний срок. Катушка поставляется в смонтированном состоянии.

Особенности и преимущества
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Компактный размер
  • Удобное хранение
Готовность к немедленному применению
  • Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 10
Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) макс. 30 (1/2") / макс. 20 (5/8") / макс. 15 (3/4")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 1,753
Вес (с упаковкой) (кг) 4,02
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 300 x 475 x 350

Комплектация

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex 1/2": 10 м

Оснащение

  • Набор
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Небольшие и средние площади
Принадлежности
Запчасти для Катушка со шлангом HR 2.10 Set

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
