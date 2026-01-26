Катушка со шлангом HR 2.10 Set
Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.
Высокая мобильность в сочетании с компактностью при хранении: катушка для шланга обеспечивает комфортный полив растений и аккуратное хранение садового шланга. В комплект ее поставки входят 10-метровый садовый шланг, коннекторы, адаптер для присоединения к крану и садовый распылитель. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка отличается компактной конструкцией, эргономичной ручкой для переноски и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести. Кроме того, она устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. Как и другие принадлежности для хранения шлангов, тележка отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Гарантия производителя предоставляется на 5-летний срок. Катушка поставляется в смонтированном состоянии.
Особенности и преимущества
Складная кривошипная рукоятка
- Хранение с экономией места.
Компактный размер
- Удобное хранение
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|10
|Диаметр шланга (мм)
|13
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 30 (1/2") / макс. 20 (5/8") / макс. 15 (3/4")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,753
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,02
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|300 x 475 x 350
Комплектация
- Соединение шланга: 3 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
- Шланг PrimoFlex 1/2": 10 м
Оснащение
- Набор
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Небольшие и средние площади
Принадлежности
Запчасти для Катушка со шлангом HR 2.10 Set
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.