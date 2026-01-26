Прочная тележка для шланга обеспечивает удобное и компактное хранение садового шланга, при этом оставаясь максимально практичной в использовании. Благодаря стальному барабану, рассчитанному на высокие нагрузки, и эргономичной кривошипной рукоятке сматывание шланга становится легким и аккуратным. Прочная направляющая дополнительно способствует равномерному сматыванию, а широкая опора конструкции гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании. Материалы, из которых изготовлена тележка, устойчивы к воздействию мороза и ультрафиолетового излучения, что делает ее долговечной. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет легко настроить ее высоту в соответствии с вашими потребностями или полностью сложить для экономии места при хранении. Тележка поставляется в полностью смонтированном состоянии и в комплекте со всем необходимым для полива: садовым шлангом Kärcher, коннекторами, адаптером для подключения к крану и распылителем. Такая комплектация позволяет немедленно приступить к его использованию. Как и все аксессуары для хранения шлангов, эта тележка отличается высокой надежностью и длительным сроком службы, а также поддерживается 5-летней гарантией от производителя.