Практичное решение «2 в 1»: катушка для шланга HR 4 используется как для хранения садового шланга на стене, так и для мобильного применения в саду. При этом на ее держателе могут также размещаться различные распылители (обычные и с удлиняющей трубкой). Катушка легко снимается с держателя и удобно перемещается в необходимое место благодаря эргономичной ручке для переноски. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка, отличающаяся компактной конструкцией и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести, поставляется в смонтированном состоянии. Ее долгий срок службы обеспечивается устойчивостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на катушку 5-летнюю гарантию.