Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic
Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 15-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.
Всегда в полном порядке: стильная катушка со шлангом компактно размещается на стене и подключается к крану с помощью соединительного шланга. Благодаря настенному кронштейну катушка поворачивается более чем на 180°, что позволяет без труда достичь любого уголка сада. Садовый шланг можно легко вытянуть на максимальную длину (15 м). Предусмотрены также фиксированные положения: шланг автоматически фиксируется через короткие интервалы длины. Фиксация устраняется легким потягиванием за конец шланга, после чего он автоматически контролируемо сматывается, не образуя перегибов и узлов. Благодаря инновационной системе монтажа FlexChange катушка со шлангом снимается с кронштейна без применения инструментов. Это упрощает хранение в зимнее время, а также позволяет гибко использовать катушку, устанавливая ее то на кронштейн, то на предлагаемую в качестве опции базу, прикрепляемую к земле. Катушка со шлангом устойчива к морозу и УФ-излучению, благодаря чему она может круглый год оставаться на стене дома. Для защиты от воровства можно использовать тросовый замок. На этот продукт Kärcher предоставляет 5-летнюю гарантию.
Особенности и преимущества
Система FlexChange
- Легко, быстро и без применения инструментов: разработанная Kärcher уникальная система крепления FlexChange позволяет в считаные секунды снимать катушку со шлангом с настенного кронштейна или платформы (например, перед наступлением зимы).
Прочный съемный настенный кронштейн
- Использование прочных материалов (в частности металлического сердечника) гарантирует долгий срок службы. Особенно практичным является съемное исполнение кронштейна, исключающее опасность зацепиться за него.
Вывод шланга с нижней стороны катушки
- Для защиты от атмосферных воздействий и продления срока службы.
Место для хранения шланга
- Для автоматического сматывания шланга достаточно слегка потянуть за его конец. Максимум комфорта: шланг аккуратно сматывается без усилий и загрязнения рук.
Настенная катушка для шланга с отклонением в секторе 180°
- Катушка, установленная на настенном кронштейне, может отклоняться более чем на 180°. Это обеспечивает максимальную свободу движений при поливе и исключает перегибы шланга.
Практичные держатели для распылителей
- Распылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Встроенный тормозной механизм для шланга
- Система автоматической оттяжки шланга в комбинации с тормозным механизмом обеспечивает медленное, контролируемое наматывание шланга на катушку.
Встроенная направляющая для шланга
- Без перегибов и узлов: шланг сматывается равномерно и аккуратно.
Эргономичная ручка для переноски
- Эргономичная ручка позволяет легко переносить катушку со шлангом одной рукой.
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|15
|Диаметр шланга (мм)
|11
|Соединительный шланг (м)
|1,5 (1/2")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Расстояние между болтами для крепления к стене (мм)
|79
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|7,57
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|781 x 220 x 541
Комплектация
- Соединение шланга: 2 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
Оснащение
- Набор
- Автоматическое сматывание шланга
- Направляющая шланга
- Держатели для распылителей
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Настенный держатель с шурупами и дюбелями
- Соединительный шланг PrimoFlex: 1.5 м
- Полив сада
- Небольшие и средние площади
