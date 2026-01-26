Тележка для шланга HT 3
Прочная и мобильная тележка для шланга, предназначенная для садовых участков средних размеров, оснащена регулируемой по высоте ручкой для перемещения и очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость. В ней предусмотрен держатель для распылителя.
Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Аккуратное сматывание шланга обеспечивается эргономичной кривошипной рукояткой. Тележка оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и практичным держателем для распылителя на ручке для перемещения. Она устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.
Особенности и преимущества
Высокая устойчивостьБлагодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Практичные держатели для распылителейРаспылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручкиХранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
- Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
- Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
- Вода не вытекает после использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|3,216
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,48
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Оснащение
- Держатели для распылителей
Области применения
- Полив сада
- Средние и большие площади
