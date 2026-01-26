Тележка для шланга HT 2
Мобильная и прочная тележка для шланга отличается очень широкой опорой, обеспечивающий высокую устойчивость. Эта компактная модель с регулируемой по высоте ручкой для перемещения предназначена для садов малых размеров.
Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Аккуратное сматывание шланга обеспечивается эргономичной кривошипной рукояткой. Кроме того, тележка отличается очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, а также стойкостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.
Особенности и преимущества
Высокая устойчивостьБлагодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручкиХранение с экономией места.
Складная кривошипная рукояткаХранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
- Вода не вытекает после использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,75
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,971
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|460 x 475 x 840
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Небольшие и средние площади
Принадлежности
Запчасти для Тележка для шланга HT 2
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.