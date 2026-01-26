Тележка со шлангом HT 3.20 Set

Тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения с держателем для распылителя. Поставляется с 20-метровым садовым шлангом и аксессуарами для полива. 

Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Аккуратное сматывание шланга обеспечивается эргономичной кривошипной рукояткой. Тележка оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и практичным держателем для распылителя на ручке для перемещения. Она устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. В комплект поставки включены шланг длиной 20 м, распылитель и другие аксессуары для полива. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.

Особенности и преимущества
Тележка со шлангом HT 3.20 Set: Высокая устойчивость
Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Тележка со шлангом HT 3.20 Set: Практичные держатели для распылителей
Практичные держатели для распылителей
Распылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Тележка со шлангом HT 3.20 Set: Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 3,216
Вес (с упаковкой) (кг) 7,919
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Комплектация

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex 1/2": 20 м

Оснащение

  • Набор
  • Держатели для распылителей
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Области применения
  • Полив сада
  • Средние и большие площади
