Phần lông màu đen của đầu chải Home&Garden cứng hơn so với phần lông trong suốt đầu chải Universal - giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu dễ dàng hơn. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt chịu lực như đá, kim loại hoặc nhựa với bàn chải xoay. Đầu chải này cũng tương thích với bàn chải xoay WB 120 và WB 100