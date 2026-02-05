Đầu chải Home&Garden cho WB 120 and WB 100
Đầu chải Home&Garden dành cho bàn chải xoay, giúp làm sạch triệt để các bề mặt chống thấm xung quanh nhà
Phần lông màu đen của đầu chải Home&Garden cứng hơn so với phần lông trong suốt đầu chải Universal - giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu dễ dàng hơn. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt chịu lực như đá, kim loại hoặc nhựa với bàn chải xoay. Đầu chải này cũng tương thích với bàn chải xoay WB 120 và WB 100
Tính năng và ưu điểm
Lông đen dai
- Dễ dàng làm sạch bụi bẩn cứng đầu.
Đối với các bề mặt xung quanh nhà
- Lý tưởng để làm sạch các bề mặt chịu lực như đá, kim loại và nhựa.
Phụ kiện tùy chọn
- Tính linh hoạt hơn cho bàn chải rửa xoay.
Tương thích
- Có thể được sử dụng với bàn chải rửa xoay WB 120 và bàn chải WB 100.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,145
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,208
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|153 x 153 x 58
Khu vực ứng dụng
- Cửa nhà để xe
- Làm sạch mái nhà và tán cây (ví dụ: bãi đậu xe hơi)